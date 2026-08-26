Soha nem volt még ekkora nyeremény a Skandináv lottón

Soha nem látott összegért izgulhatnak szerdán a Skandináv lottó játékosai: a főnyeremény elérte a 800 millió forintot. Ez a játék 27 éves történetének eddigi legnagyobb nyereménye.

Soha nem volt még ekkora a főnyeremény a Skandináv lottón - Fotó: Szerencsejáték Zrt.

A Skandináv lottón már három hónapja nem született telitalálatos szelvény. Legutóbb június elején vitték el a főnyereményt, akkor a szerencsés játékos több mint 484 millió forinttal lett gazdagabb.

A játék 1999-es indulása óta ritkaságnak számít, hogy a megnyerhető összeg átlépje a félmilliárd forintos határt. Korábban mindössze kilenc alkalommal emelkedett 500 millió forint fölé a jackpot, a mostani 800 milliós összeg pedig új rekordot jelent.

Két sorsoláson is részt vesz ugyanaz a számsor a skandináv lottón

A Skandináv lottó sajátossága, hogy mindössze 35 számból kell kiválasztani hetet.

Ráadásul ikersorsolást tartanak: a játékosok ugyanazzal a számsorral szerdánként egy gépi és egy kézi húzáson is részt vesznek.

Ha valaki elviszi a rekordösszegű főnyereményt, a sorsolást követő naptól számítva 90 napja lesz arra, hogy jelentkezzen a Szerencsejáték Zrt.-nél.

Az Origo korábban arról írt, hogy bár 1,85 milliárd forint volt a tét az ötöslottó sorsolásán, nem volt telitalálatos szelvény.