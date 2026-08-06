Nagy akciót hirdetett a SPAR: több kedvelt termék is akciós, akár féláron is megvásárolható

A SPAR idén ünnepli magyarországi jelenlétének 35. évfordulóját, és a heti akciók ezúttal is a szezonális termékekre összpontosítanak. A Mindmegette összeállításából kiderül, hogy a fagyasztott desszertek, jégkrémek és gyorsfagyasztott élelmiszerek közül számos áru akciós áron érhető el, így a nyári hőségben jelentős összeget lehet megtakarítani.

Jelentős akciókat hirdetett a SPAR a nyári hőségre: a jégkrémek, fagylaltok és gyorsfagyasztott termékek közül több is olcsóbban vásárolható meg,

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A nyári melegben különösen népszerűek a jégkrémek és a fagylaltok, de a gyorsfagyasztott készételek is praktikus választást jelenthetnek, ha gyorsan elkészíthető ebédre vagy vacsorára van szükség. A SPAR aktuális akciójában több népszerű termék is jelentős kedvezménnyel vásárolható meg, a teljes kínálat pedig az üzletlánc legfrissebb online akciós újságjában érhető el.

Jégkrémekből most érdemes betárazni SPAR-ból

A kínálatban a klasszikus pálcikás jégkrémektől a családi kiszerelésű fagylaltokon át a prémium desszertekig többféle termék is szerepel. A hétvégi akcióban ráadásul egy népszerű jégkrém féláron vásárolható meg.

A legjobb ajánlatok:

Carte d'Or jégkrém (1 liter): 1799 forintért vásárolható meg.

1799 forintért vásárolható meg. S-BUDGET vaníliás pálcikás jégkrém: elképesztő akcióban, két darab vásárlása esetén darabonként 199 forintba kerül.

elképesztő akcióban, két darab vásárlása esetén darabonként 199 forintba kerül. Gulliver pálcikás jégkrém: a MySPAR applikációval tizenhat százalékkal olcsóbban, 599 forint helyett 499 forintért kapható.

a MySPAR applikációval tizenhat százalékkal olcsóbban, 599 forint helyett 499 forintért kapható. Twister Multipack jégkrémválogatás: a négydarabos nagyméretű és a nyolcdarabos mini kiszerelés egyaránt 1349 forintba kerül.

a négydarabos nagyméretű és a nyolcdarabos mini kiszerelés egyaránt 1349 forintba kerül. SPAR Bubble Gum pálcikás jégkrémválogatás: harminchárom százalékos kedvezménnyel, 1499 forint helyett 999 forintért vásárolható meg.

harminchárom százalékos kedvezménnyel, 1499 forint helyett 999 forintért vásárolható meg. Magnum poharas jégkrém: a hétvégi akcióban, augusztus 7. és 9. között, ötven százalékos kedvezménnyel, vagyis féláron szerezhető be.

Mélyhűtött kedvencekből is érdemes betárazni

Nemcsak a jégkrémek, hanem a gyorsfagyasztott élelmiszerek között is több kedvező ajánlat várja a vásárlókat. Az akciós kínálatban pizzák, haltermékek, panírozott sajtok és húsok is szerepelnek, így azok is spórolhatnak, akik a nyári melegben gyorsan elkészíthető fogásokat keresnek.