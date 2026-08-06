Nagy akciót hirdetett a SPAR: több kedvelt termék is akciós, akár féláron is megvásárolható

A SPAR idén ünnepli magyarországi jelenlétének 35. évfordulóját, és a heti akciók ezúttal is a szezonális termékekre összpontosítanak. A Mindmegette összeállításából kiderül, hogy a fagyasztott desszertek, jégkrémek és gyorsfagyasztott élelmiszerek közül számos áru akciós áron érhető el, így a nyári hőségben jelentős összeget lehet megtakarítani.
A nyári melegben különösen népszerűek a jégkrémek és a fagylaltok, de a gyorsfagyasztott készételek is praktikus választást jelenthetnek, ha gyorsan elkészíthető ebédre vagy vacsorára van szükség. A SPAR aktuális akciójában több népszerű termék is jelentős kedvezménnyel vásárolható meg, a teljes kínálat pedig az üzletlánc legfrissebb online akciós újságjában érhető el.
Jégkrémekből most érdemes betárazni SPAR-ból
A kínálatban a klasszikus pálcikás jégkrémektől a családi kiszerelésű fagylaltokon át a prémium desszertekig többféle termék is szerepel. A hétvégi akcióban ráadásul egy népszerű jégkrém féláron vásárolható meg.
A legjobb ajánlatok:
- Carte d'Or jégkrém (1 liter): 1799 forintért vásárolható meg.
- S-BUDGET vaníliás pálcikás jégkrém: elképesztő akcióban, két darab vásárlása esetén darabonként 199 forintba kerül.
- Gulliver pálcikás jégkrém: a MySPAR applikációval tizenhat százalékkal olcsóbban, 599 forint helyett 499 forintért kapható.
- Twister Multipack jégkrémválogatás: a négydarabos nagyméretű és a nyolcdarabos mini kiszerelés egyaránt 1349 forintba kerül.
- SPAR Bubble Gum pálcikás jégkrémválogatás: harminchárom százalékos kedvezménnyel, 1499 forint helyett 999 forintért vásárolható meg.
- Magnum poharas jégkrém: a hétvégi akcióban, augusztus 7. és 9. között, ötven százalékos kedvezménnyel, vagyis féláron szerezhető be.
Mélyhűtött kedvencekből is érdemes betárazni
Nemcsak a jégkrémek, hanem a gyorsfagyasztott élelmiszerek között is több kedvező ajánlat várja a vásárlókat. Az akciós kínálatban pizzák, haltermékek, panírozott sajtok és húsok is szerepelnek, így azok is spórolhatnak, akik a nyári melegben gyorsan elkészíthető fogásokat keresnek.
A legjobb ajánlatok:
- Gyorsfagyasztott Bilal pizza: csirkés, csirke-arrabiata és pepperoni ízekben most csak 999 forintért kapható.
- Frosta halrudak és egyéb haltermékek: 25 százalékos kedvezménnyel vásárolhatók meg.
- Ripp Ropp rántott gouda sajt: a MySPAR applikációval 22 százalékkal olcsóbb, így 1799 forint helyett csak 1399 forintba kerül.
- Roppant termékek: a csirkemellfilé rusztikus panírban és a sertésszelet ropogós panírban 3499 Ft-ba, míg a csirkemellfilé roppanós bundában 3999 Ft-ba kerül majd. Nagy segítség a melegben, hiszen így megúszhatjuk a panírozást!
A cikkben szereplő akciók 2026. augusztus 6. és 12. között érvényesek, a hétvégi árzuhanásban részt vevő termékeket pedig 2026. augusztus 7. és 9. között vásárolhatod meg a megjelölt kedvezményekkel.