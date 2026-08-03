A hőség miatt felfüggesztették a sztrájkbizottság működését a szegedi gumigyárban

A szegedi gumigyár dolgozóit képviselő Gumiipari Szakszervezeti Szövetség a rendkívüli időjárási helyzetre és az energiaválság veszélyére hivatkozva felfüggesztette a ContiTech Rubber Industrial Kft.-nél működő sztrájkbizottság tevékenységét – jelentette be hétfőn az MTI-hez eljuttatott közleményében Radics Gábor, a szakszervezet elnöke.

A szegedi gumigyárban a rendkívüli hőség és az energiaválság veszélye miatt most az együttműködés került előtérbe – A kép illusztráció

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A szakszervezeti vezető szerint Magyarországot energiaválság veszélye fenyegeti, miközben a tartós hőség rendkívül megterhelő munkakörülményeket teremt a gyárban. Úgy fogalmazott, hogy a kialakult helyzetben a szakszervezet „támogató üzemmódra” vált.

Radics Gábor hangsúlyozta: vannak időszakok, amikor a határozott érdekképviseletre, máskor pedig az együttműködésre van szükség. Véleménye szerint a jelenlegi válságos körülmények indokolják, hogy a felek átmenetileg háttérbe helyezzék a vitás kérdéseket.

A szakszervezet július 28-án döntött a sztrájkbizottság megalakításáról. Célja az volt, hogy a munkáltató vagy feltétel nélkül fizesse ki a korábban bejelentett egyszeri, 100 ezer forintos juttatást, vagy kössön a szakszervezettel érdemi bérmegállapodást.

A ContiTech Rubber Industrial Kft. korábban azt közölte, hogy elkötelezett a térségben versenyképes bérezés és széles körű juttatási rendszer fenntartása mellett. A vállalat álláspontja szerint a 2026-os évre már végrehajtotta azokat a bérintézkedéseket, amelyeket a jelenlegi gazdasági és piaci környezetben felelősen fenntarthatónak tart, ezért további béremelésre jelenleg nincs lehetőség.

A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a ContiTech Rubber Industrial Kft. 2025-ben 50,346 milliárd forint nettó árbevételt ért el, ami mintegy hét százalékkal maradt el az előző évitől. Értékesítésének 96 százaléka exportból származott. A vállalat adózott eredménye ugyanakkor 24,564 milliárd forintra emelkedett, ami 37 százalékos növekedést jelentett az előző évhez képest.