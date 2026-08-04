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termék

Veszélyes terméket hívtak vissza a TEDi üzleteiből

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Termékvisszahívást jelentett be a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A TEDi üzleteiben is forgalmazott, Kínában gyártott 28 centiméteres wok serpenyő tapadásgátló bevonata használat közben leválhat, ezért arra kérik a vásárlókat, hogy ne használják a terméket.
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terméknémetországtedi

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint termékvisszahívás indult egy, a TEDi üzleteiben is forgalmazott 28 centiméteres wok serpenyő miatt. Az Európai Unió gyors riasztási rendszerén (RASFF) érkezett bejelentés alapján megállapították, hogy a Kínában gyártott termék tapadásgátló bevonata használat közben leválhat.

tedi
Veszélyes terméket hívtak vissza a TEDi üzleteiből.

TEDi vásárlók figyelem, wok serpenyőt hívtak vissza Magyarországon

A kifogásolt termék Wok Pan Natural Kitchen 28 cm néven került forgalomba, cikkszáma 95731003421000000800

A bejelentés szerint a serpenyő Németországon keresztül jutott el a magyarországi TEDi üzletekbe.

A TEDi Árukereskedelmi Kft. a hatósággal együttműködve kivonta a kifogásolt tételeket a forgalomból, és megkezdte a vásárlóktól történő visszahívást. A hatóság közölte, hogy nyomon követi a visszagyűjtött termékek megsemmisítését vagy elszállítását.

A fogyasztókat arra kérik, hogy aki a fenti azonosító adatokkal rendelkező wok serpenyőt vásárolta meg, az a továbbiakban ne használja.

 

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