Visszahívnak egy tejet: ezt a terméket ne fogyassza el, az ALDI visszafizeti az árát

Az érintett tej minőségmegőrzési ideje 2026. szeptember 2., a tételazonosítója pedig 20073041. A terméket az Abaújtej Kft. szállította, és valamennyi magyarországi ALDI-üzletben elérhető volt.

Tej visszahívás: ezt a MILSANI tejet ne fogyassza el, az ALDI visszatéríti az árát A kép illusztráció

Ezt a tejet ne fogyassza el

Az ALDI Magyarország közlése szerint elővigyázatosságból indították el a termékvisszahívást. Az érintett tételnél esetlegesen fennálló érzékszervi probléma, vagyis savanyú íz miatt arra kérik a vásárlókat, hogy ne fogyasszák el a terméket.

A vállalat az érintett termék értékesítését azonnal felfüggesztette. A megvásárolt tejet bármely magyarországi ALDI-üzletbe vissza lehet vinni, ahol a vételárat nyugta vagy blokk hiányában is visszatérítik.

Fontos, hogy a visszahívás kizárólag a megjelölt tételt érinti, a termék más tételeire nem vonatkozik.

Az érintett termék adatai

Termék: MILSANI ESL tej 3,5% zsírtartalommal, 1 liter

Minőségmegőrzési idő: 2026. szeptember 2.

Charge: 20073041

Szállító: Abaújtej Kft.

Probléma: érzékszervi probléma, savanyú íz

Az ALDI tájékoztatása szerint a közleményhez kapcsolódó kép illusztráció.