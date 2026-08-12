Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
tej

Visszahívnak egy tejet: ezt a terméket ne fogyassza el, az ALDI visszafizeti az árát

59 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Tej visszahívás miatt figyelmezteti vásárlóit az ALDI Magyarország: egy MILSANI ESL tej 3,5 százalékos zsírtartalmú, egyliteres tételénél érzékszervi problémát, savanyú ízt tapasztaltak. Az érintett termék értékesítését azonnal felfüggesztették, az üzletekben pedig blokk nélkül is visszatérítik a vételárat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tejaldi magyarországAldi

Az érintett tej minőségmegőrzési ideje 2026. szeptember 2., a tételazonosítója pedig 20073041. A terméket az Abaújtej Kft. szállította, és valamennyi magyarországi ALDI-üzletben elérhető volt.

Tej visszahívás: ezt a MILSANI tejet ne fogyassza el, az ALDI visszatéríti az árát
Tej visszahívás: ezt a MILSANI tejet ne fogyassza el, az ALDI visszatéríti az árát A kép illusztráció

Ezt a tejet ne fogyassza el

Az ALDI Magyarország közlése szerint elővigyázatosságból indították el a termékvisszahívást. Az érintett tételnél esetlegesen fennálló érzékszervi probléma, vagyis savanyú íz miatt arra kérik a vásárlókat, hogy ne fogyasszák el a terméket.

A vállalat az érintett termék értékesítését azonnal felfüggesztette. A megvásárolt tejet bármely magyarországi ALDI-üzletbe vissza lehet vinni, ahol a vételárat nyugta vagy blokk hiányában is visszatérítik.

Fontos, hogy a visszahívás kizárólag a megjelölt tételt érinti, a termék más tételeire nem vonatkozik.

Az érintett termék adatai

  • Termék: MILSANI ESL tej 3,5% zsírtartalommal, 1 liter
  • Minőségmegőrzési idő: 2026. szeptember 2.
  • Charge: 20073041
  • Szállító: Abaújtej Kft.
  • Probléma: érzékszervi probléma, savanyú íz

Az ALDI tájékoztatása szerint a közleményhez kapcsolódó kép illusztráció.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!