Újra szigorít a Tesco a hőség miatt: több korlátozást is bevezetnek országszerte

A Tesco újabb energiahatékonysági intézkedéseket vezet be magyarországi áruházaiban és központi irodájában, hogy hozzájáruljon az ország villamosenergia-rendszerének tehermentesítéséhez. A kereskedelmi lánc hangsúlyozta: a változtatások mellett továbbra is biztosítja a folyamatos élelmiszerellátást, és a vásárlók a megszokott szolgáltatási színvonallal találkozhatnak - írja a Tesco közleménye.

Több korlátozást is bevezet a Tesco - Fotó: Tesco

A vállalat közlése szerint a korábban bejelentett intézkedések mellett újabb, rövid időn belül megvalósítható energiahatékonysági lépések lépnek életbe.

A Tesco számításai alapján ezek együttesen jelentős mértékben csökkenthetik az áruházlánc energiafelhasználását.

Mik az új intézkedések a Tesco áruházaiban?

Az új intézkedések részeként az esti és éjszakai órákban lekapcsolják az áruházak homlokzatán található Tesco-logók világítását.

A hőségriadó végét követően az eladótér hőmérsékletét 25 fokról 26 fokra emelik, emellett kikapcsolják az üzletekben működő digitális reklámhordozókat is.

A vállalat budaörsi központjában is változás jön: szerdától valamennyi irodai dolgozó teljes egészében otthoni munkavégzésre áll át.

Mindez kiegészíti a korábban már bejelentett energiatakarékossági intézkedéseket, amelyek között szerepel a kiemelő világítások lekapcsolása, az eladótéri világítás mérséklése, az italhűtők működésének optimalizálása, az automata ajtók energiahatékony üzemeltetése, a budaörsi iroda részleges bezárása, valamint az elektromosautó-töltők ideiglenes leállítása.

A jelenlegi helyzetben a felelős működés és az együttműködés minden eddiginél fontosabb. Célunk, hogy intézkedéseinkkel érdemben támogassuk az ország energiaigényének csökkentését, miközben a magyar családok továbbra is számíthatnak a megszokott szolgáltatásra és a folyamatos élelmiszerellátásra

– idézte a közlemény Pálinkás Zsoltot, a Tesco Magyarország vezérigazgatóját.

A Tesco kiemelte, hogy hosszú távon is fontos célja az energiafelhasználás csökkentése.

Az elmúlt években több beruházást is végrehajtott, energiahatékony világítási rendszereket és korszerű hűtéstechnológiai megoldásokat vezetett be, amelyek mérsékelték az áruházak energiaigényét.

Az Origo korábban arról számolt be, hogy ma emelkedni kezdett a Duna vízszintje Budapestnél, biztonságosan üzemel az utolsó paksi turbina. A hőséggel kapcsolatos tudnivalókat percről-percre is követheti.