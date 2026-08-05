A Tesco nem nem cáfolta, hogy ki akar vonulni Közép-Európából

A Tesco brit központját a Világgazdaság arról kérdezte, valóban megkezdték-e a magyarországi és a közép-európai érdekeltségek értékesítésének előkészítését. A társaság közölte, hogy piaci találgatásokat nem kommentál, ugyanakkor az értesüléseket nem cáfolta. Sajtóinformációk szerint a vállalat a Citigroup és a Goldman Sachs közreműködésével mérheti fel régiós üzletágának jövőjét, ami – amennyiben az értesülések helytállók – már jóval több lehet egyszerű belső tervezésnél.

A Tesco teljes közép-európai kivonulása beleilleszkedne a korábbi nemzetközi stratégiájába (Forrás: Facebook/Tesco Magyarország)

Külön értékesíthetik a magyar Tesco-hálózatot

A kiszivárgott információk szerint a Tesco eltérően kezelheti közép-európai piacait:

Csehország és Szlovákia: a két ország összesen 363 üzletet számláló hálózatát egyetlen csomagban kínálhatják fel a lehetséges vevőknek;

Magyarország: a 198 áruházból álló hazai üzletágat külön tranzakció keretében értékesíthetik.

Ennek oka az lehet, hogy a magyarországi működés piaci és szabályozási adottságai jelentősen eltérnek a cseh–szlovák egység körülményeitől, ezért a hazai érdekeltség önálló értékelést és külön vevői kört igényelhet.

A Citigroup és a Goldman Sachs esetleges bevonása különösen fontos jelzés. Két ilyen súlyú nemzetközi befektetési bank megbízása rendszerint stratégiai felülvizsgálathoz, értékbecsléshez vagy egy lehetséges tranzakció előkészítéséhez kapcsolódik.

Ez azonban még nem jelenti azt, hogy az értékesítésről megszületett a végleges döntés: egy ekkora ügylet előkészítése, a potenciális vevők felkutatása és az ajánlatok értékelése hosszú folyamat lehet.

A Tesco az elmúlt évtizedben több külföldi érdekeltségétől is megvált, miközben egyre inkább a brit és az ír piacra összpontosított. Egy teljes közép-európai kivonulás ezért beleilleszkedne a vállalat korábbi nemzetközi stratégiájába.

A különadó módosítása milliárdokat érhet a Tescónak

A magyar üzletág értékelésénél meghatározó tényező a kiskereskedelmi különadó.

A Tesco magyarországi társasága a legutóbbi nyilvános pénzügyi adatok szerint mintegy 28,4 milliárd forint különadót fizetett, miközben 10,5 milliárd forintos veszteséget könyvelt el.

A július 30-i Magyar Közlöny alapján módosult a különadó szabályozása:

a változtatás megszünteti azt a speciális korlátozást, amely bizonyos vállalati szétválások esetén előírta a kapcsolt vállalkozások kiskereskedelmi árbevételének összeszámítását. A szabály korábban azt akadályozta meg, hogy egy nagy kereskedelmi szereplő pusztán több kisebb társaság létrehozásával kerüljön alacsonyabb adósávokba.

A változás a Tesco jelenlegi cégstruktúrájában nem jelent automatikus adócsökkentést. Egy későbbi szervezeti átalakítás esetén azonban lehetőséget teremthet az adóteher mérséklésére, ami egy lehetséges vevő számára is növelheti a magyar hálózat értékét.

Maga a különadó ugyanakkor nem szűnt meg, a legmagasabb adósávban továbbra is 4,5 százalékos kulcs érvényesül.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség ezért elégtelennek tartja a módosítást, és az adónem teljes kivezetését sürgeti. Az érdekképviselet szerint az árbevétel-alapú teher a veszteséges vállalatokat is sújtja, végső soron pedig a fogyasztói árakban is megjelenhet.