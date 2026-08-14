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gázolaj

Komoly drágulás jön a kutakon – ennyivel változik az üzemanyagok ára

1 órája
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Újabb változás várható a hazai kutakon. Az üzemanyagár szombattól nagykereskedelmi szinten emelkedik: a 95-ös benzin és a gázolaj beszerzési ára egyaránt bruttó 9 forinttal nő.
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gázolajbenzinüzemanyagár

Az üzemanyagár változása ezúttal mindkét fő üzemanyagtípust érinti, miközben a benzin és a dízel jelenlegi országos átlagára között továbbra is jelentős különbség van.

Szombattól változik az üzemanyagár: a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára egyaránt 9 forinttal emelkedik. Mutatjuk a jelenlegi átlagárakat.
Szombattól változik az üzemanyagár: a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára egyaránt 9 forinttal emelkedik (illusztráció)
Fotó: 123RF

Szombattól emelkednek az üzemanyagárak

Augusztus 15-től a 95-ös benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is bruttó 9 forinttal emelkedik. A jelenlegi országos átlagárak szerint a 

95-ös benzin literenként 576 forintba, a gázolaj pedig 664 forintba kerül.

A nagykereskedelmi üzemanyagár változása ugyanakkor nem jelenti automatikusan azt, hogy minden benzinkúton pontosan ugyanekkora drágulás jelenik meg. A kutak saját árazási döntései miatt a kiskereskedelmi benzinár és a gázolaj ára eltérően is alakulhat.

 

 

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