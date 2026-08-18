Megjöttek az üzemanyagárak, az autósok már érzik a drágulást

Az üzemanyagár kedden nem változik a nagykereskedelmi piacon: a benzin és a gázolaj beszerzési ára is a jelenlegi szinten marad a Holtankoljak szerint. A szombati 9-9 forintos emelést ugyanakkor a legtöbb benzinkút már átvezette a kiskereskedelmi árakba.

Kedden nem változik az üzemanyagár nagykereskedelmi piacon, a szombati drágulás azonban megjelent a kutakon (illusztráció)

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Üzemanyagár: ennyibe kerül most a benzin és a gázolaj

A 95-ös benzin országos átlagára jelenleg 584 forint literenként, míg a gázolajért átlagosan 672 forintot kell fizetni. A múlt héten először csak a dízel drágult: a gázolaj ára bruttó 6 forinttal emelkedett, miközben a benzin ára még változatlan maradt.

Szombattól azonban már mindkét üzemanyagtípus nagykereskedelmi ára 9-9 forinttal nőtt.

A drágulást a kutak többsége teljes egészében átvezette, ezért a tankolás már a magasabb kiskereskedelmi árakon történik.

A közel-keleti konfliktus befolyásolhatja az árakat

A világpiaci olajárak egyelőre csak enyhén emelkednek. A Brent olaj hordónkénti ára 89,06 dollárra nőtt, a WTI pedig 82,50 dollár közelében mozog.

A közel-keleti konfliktus és a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság ugyanakkor további kockázatot jelenthet az üzemanyagárakra. A drágulást jelenleg fékezi a kínai gazdaság lassulása és az olaj iránti kereslet gyengülése – írja a Világgazdaság.