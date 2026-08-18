Megjöttek az üzemanyagárak, az autósok már érzik a drágulást

Az üzemanyagár kedden nem változik a nagykereskedelmi piacon: a benzin és a gázolaj beszerzési ára is a jelenlegi szinten marad a Holtankoljak szerint. A szombati 9-9 forintos emelést ugyanakkor a legtöbb benzinkút már átvezette a kiskereskedelmi árakba.
Üzemanyagár: ennyibe kerül most a benzin és a gázolaj
A 95-ös benzin országos átlagára jelenleg 584 forint literenként, míg a gázolajért átlagosan 672 forintot kell fizetni. A múlt héten először csak a dízel drágult: a gázolaj ára bruttó 6 forinttal emelkedett, miközben a benzin ára még változatlan maradt.
Szombattól azonban már mindkét üzemanyagtípus nagykereskedelmi ára 9-9 forinttal nőtt.
A drágulást a kutak többsége teljes egészében átvezette, ezért a tankolás már a magasabb kiskereskedelmi árakon történik.
A közel-keleti konfliktus befolyásolhatja az árakat
A világpiaci olajárak egyelőre csak enyhén emelkednek. A Brent olaj hordónkénti ára 89,06 dollárra nőtt, a WTI pedig 82,50 dollár közelében mozog.
A közel-keleti konfliktus és a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság ugyanakkor további kockázatot jelenthet az üzemanyagárakra. A drágulást jelenleg fékezi a kínai gazdaság lassulása és az olaj iránti kereslet gyengülése – írja a Világgazdaság.