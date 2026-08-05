Ismét változik az üzemanyagok ára – csütörtöktől fordulat jön

Az üzemanyagár csökkentése várhatóan fokozatosan jelenik meg a töltőállomások áraiban, ezért kutanként eltérhet a mérséklődés mértéke. A jelenlegi országos átlagár a benzinnél 600, a dízelnél 664 forint literenként.

Csökken az üzemanyagár: a benzin literenként 7, a dízel 3 forinttal lesz olcsóbb. A változás több héten át tartó drágulás után érkezik. (illusztráció)

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Csökkennek az üzemanyagárak a többhetes drágulás után

Csütörtöktől csökkennek a nagykereskedelmi üzemanyagárak: a 95-ös benzin literenként bruttó 7 forinttal, a gázolaj pedig 3 forinttal lesz olcsóbb. A Holtankoljak.hu szerint a jelenlegi országos átlagár a benzinnél 600, a dízelnél 664 forint literenként.

Az árcsökkenés többhetes drágulás után érkezik. Július 21-én a benzin 8, a gázolaj 9 forinttal emelkedett, július 23-án pedig újabb 7, illetve 9 forintos növekedést jelentettek be. Július 28-án további 2 forinttal nőtt a benzin, 5 forinttal a gázolaj nagykereskedelmi ára. A mostani mérséklődés várhatóan fokozatosan jelenik meg a hazai töltőállomások áraiban, ezért kutanként eltérő változásra lehet számítani. A kutak nem kötelesek teljesen továbbadni a csökkentést.