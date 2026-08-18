Újabb drágulás jön a benzinkutakon – így változnak szerdán az árak

A 95-ös benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára 2026. augusztus 19-től egyaránt bruttó 8 forinttal emelkedik. A jelenlegi országos átlagár a benzinnél 584, a gázolajnál 673 forint literenként. Az üzemanyagár emelkedéséről a Holtankoljak.hu Facebook-oldalának bejegyzéséből szereztünk tudomást.

Szerdától emelkedik az üzemanyagár: a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is 8 forinttal nő. A kutak árai ettől eltérhetnek (illusztráció) Fotó: Magyar Nemzet Fotó: BACHPEKARYMATE

Üzemanyagár: bruttó 8 forinttal emelkedik a benzin és gázolaj nagykereskedelmi ára

Szerdától ismét emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára: mindkét üzemanyagtípus beszerzési ára bruttó 8 forinttal nő. A hét eleji változatlan árak után ez újabb drágulást jelent.

A jelenlegi országos átlagár a 95-ös benzinnél 584, a gázolajnál 673 forint literenként. A nagykereskedelmi áremelés ugyanakkor nem feltétlenül jelenik meg ugyanilyen mértékben a kutakon.

Megjöttek az üzemanyagárak, az autósok már érzik a drágulást

A benzin és a gázolaj literenkénti átlagára is magasabb lett a múlt héthez képest. Az üzemanyagár kedden nem változik, miközben a benzinkutakon már szinte mindenhol érződik a szombati emelés.