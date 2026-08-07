Jó hír érkezett: tovább csökkennek az üzemanyagárak

Újabb változást jelentettek be, amely holnaptól várható a hazai kutakon. A Holtankoljak.hu közlése szerint szombattól csökkennek a nagykereskedelmi üzemanyagárak: a 95-ös benzin beszerzési ára bruttó 9 forinttal, a gázolajé pedig 3 forinttal lesz alacsonyabb. Emellett a csütörtökön már bejelentett nagykereskedelmi árcsökkentés a mai országos átlagárakban már nagyrészt megjelent a kutakon.
Szombattól tovább csökkennek az üzemanyagárak
A mai országos átlagárak még a következők:
95-ös benzin: 585 Ft/liter
Gázolaj: 660 Ft/liter
A Holtankoljak.hu kiemelte, a nagykereskedelmi ár változása nem azonos a kutakon alkalmazott kiskereskedelmi árváltozással. Mindemellett a fentebb szereplő átlagárak az aktuális országos átlagárak, amelyek a kutak saját árazási döntései miatt a nagykereskedelmi változástól eltérően is alakulhatnak.
Az elmúlt napokban több változást is bejelentettek az üzemanyagárak kapcsán: szerdán azt közölték, csütörtöktől csökkennek a nagykereskedelmi üzemanyagárak - a 95-ös benzin literenként bruttó 7 forinttal, a gázolaj pedig 3 forinttal lesz olcsóbb. Egy nappal később pedig arról érkezett hír, hogy péntektől tovább mérséklődnek a beszerzési árak: a benzin bruttó 9 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 3 forinttal lesz olcsóbb.