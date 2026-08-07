Jó hír érkezett: tovább csökkennek az üzemanyagárak

Újabb változást jelentettek be, amely holnaptól várható a hazai kutakon. A Holtankoljak.hu közlése szerint szombattól csökkennek a nagykereskedelmi üzemanyagárak: a 95-ös benzin beszerzési ára bruttó 9 forinttal, a gázolajé pedig 3 forinttal lesz alacsonyabb. Emellett a csütörtökön már bejelentett nagykereskedelmi árcsökkentés a mai országos átlagárakban már nagyrészt megjelent a kutakon.

Szombattól tovább csökkennek az üzemanyagárak (A kép illusztráció.) / Fotó: Unsplash

Szombattól tovább csökkennek az üzemanyagárak

A mai országos átlagárak még a következők: 95-ös benzin: 585 Ft/liter Gázolaj: 660 Ft/liter

A Holtankoljak.hu kiemelte, a nagykereskedelmi ár változása nem azonos a kutakon alkalmazott kiskereskedelmi árváltozással. Mindemellett a fentebb szereplő átlagárak az aktuális országos átlagárak, amelyek a kutak saját árazási döntései miatt a nagykereskedelmi változástól eltérően is alakulhatnak.