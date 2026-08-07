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gázolaj

Jó hír érkezett: tovább csökkennek az üzemanyagárak

1 órája
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Újabb változás várható a hazai kutakon. Szombattól tovább csökkennek a nagykereskedelmi üzemanyagárak, mialatt a csütörtökön bejelentett nagykereskedelmi árcsökkentés a mai országos átlagárakban már nagyrészt megjelent a kutakon.
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gázolajüzemanyagárakcsökkenésbenzin

Újabb változást jelentettek be, amely holnaptól várható a hazai kutakon. A Holtankoljak.hu közlése szerint szombattól csökkennek a nagykereskedelmi üzemanyagárak: a 95-ös benzin beszerzési ára bruttó 9 forinttal, a gázolajé pedig 3 forinttal lesz alacsonyabb. Emellett a csütörtökön már bejelentett nagykereskedelmi árcsökkentés a mai országos átlagárakban már nagyrészt megjelent a kutakon.

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Szombattól tovább csökkennek az üzemanyagárak (A kép illusztráció.) / Fotó: Unsplash

Szombattól tovább csökkennek az üzemanyagárak

A mai országos átlagárak még a következők:

95-ös benzin: 585 Ft/liter

Gázolaj: 660 Ft/liter

A Holtankoljak.hu kiemelte, a nagykereskedelmi ár változása nem azonos a kutakon alkalmazott kiskereskedelmi árváltozással. Mindemellett a fentebb szereplő átlagárak az aktuális országos átlagárak, amelyek a kutak saját árazási döntései miatt a nagykereskedelmi változástól eltérően is alakulhatnak.

Az elmúlt napokban több változást is bejelentettek az üzemanyagárak kapcsán: szerdán azt közölték, csütörtöktől csökkennek a nagykereskedelmi üzemanyagárak - a 95-ös benzin literenként bruttó 7 forinttal, a gázolaj pedig 3 forinttal lesz olcsóbb. Egy nappal később pedig arról érkezett hír, hogy péntektől tovább mérséklődnek a beszerzési árak: a benzin bruttó 9 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 3 forinttal lesz olcsóbb.


 

 

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