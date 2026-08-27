Újabb változás jön a kutakon, így módosulnak péntektől az árak

2026. augusztus 28-ától pénteken bruttó 6 forinttal csökken a gázolaj nagykereskedelmi ára, miközben a 95-ös benziné változatlan marad. Az üzemanyagár alakulásában így a hét második felének stabilabb időszaka után ismét lefelé mutató változás érkezik.– írja a Holtankoljak.hu.

Változik az üzemanyagár augusztus 28-tól: a gázolaj nagykereskedelmi ára 6 forinttal csökken, a benzin ára változatlan marad (illusztráció)

Fotó: 123RF

Üzemanyagárak: ennyibe kerül most a benzin és a gázolaj

A jelenlegi országos átlagár szerint a

95-ös benzin literje 592 forintba, a gázolajé pedig 681 forintba kerül.

A nagykereskedelmi ár csökkenése azonban nem jelenti automatikusan azt, hogy minden benzinkúton pontosan 6 forinttal lesz olcsóbb a dízel. A kutak saját árazásuk alapján határozzák meg a kiskereskedelmi árakat, ezért a tényleges változás töltőállomásonként eltérhet.