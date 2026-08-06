Pénteken újra változnak az árak a benzinkutakon

Bár a csütörtöki nagykereskedelmi üzemanyagár csökkentés hatása a mai országos átlagárakban már érzékelhető volt, péntektől tovább mérséklődnek a beszerzési árak: a benzin bruttó 9 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 3 forinttal lesz olcsóbb.

Holnaptól tovább csökkennek a nagykereskedelmi üzemanyagárak. (Képünk illusztráció) Fotó: 123RF

Holnaptól tovább csökkennek a nagykereskedelmi üzemanyagárak

A hazai töltőállomásokon jelenleg az alábbi országos átlagárak érvényesek:

95-ös benzin: 594 Ft/liter

Gázolaj: 662 Ft/liter

A Holtankoljak.hu kiemelte, hogy a nagykereskedelmi ár változása nem azonos a kutakon alkalmazott kiskereskedelmi árváltozással. Mindemellett a fentebb szereplő aktuális országos átlagáraktól a töltőállomások saját árazási döntései miatt a tényleges fogyasztói árak eltérhetnek.

Az Origo legutóbb azt szerdán írta azt, hogy több héten át tartó drágulás után fordulat jön a hazai kutakon. A holtankoljak.hu közlése szerint augusztus 6-tól csökken a nagykereskedelmi üzemanyagár, a változás a benzint és a dízelt is érinti.