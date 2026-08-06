Európát ellepték az illegális elektromos cigaretták, milliárdos károkat okoznak

Újabb látványos hatósági fellépés irányította rá a figyelmet a színes-szagos folyadékkal működő illegális vape-ek terjedésére. A napokban a szerb piacfelügyeleti szervek több mint 24 ezer vape-terméket vontak ki a forgalomból, miután ellenőrzéseik során megállapították, hogy azok nem feleltek meg a hatályos előírásoknak. Az akció hűen tükrözi, hogy a szabályozatlan e-cigaretták már nem elszigetelt jelenséget jelentenek, hanem a régió egészét érintő problémává váltak.

Az illegális vape-ek már Európa piacának jelentős részét uralják. A hamis elektromos cigaretták milliárdos károkat okoznak (illusztráció) Forrás: Pexels

A hatóságok szerint az ilyen termékek gyakran nem rendelkeznek megfelelő dokumentációval, eredetük nehezen visszakövethető, összetételük pedig sok esetben nem ellenőrizhető, ez pedig fokozott kockázatot jelenthet a fogyasztók számára.

OLAF: nemzetközi összefogás az illegális kereskedelem ellen

A szerbiai intézkedés közel sem egyedi eset. Az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala (OLAF) a nemzetközi vámhatóságokkal hajtott végre közös műveletet (JCO VAPE), amelynek célja az illegális e-cigaretták és utántöltők határokon átnyúló kereskedelmének visszaszorítása volt.

A nemzetközi akció során, egyetlen hónap alatt lefoglaltak 1,9 millió ízesített vape-et, valamint 2500 kilogramm/liter illegális dohány- és vape-folyadékot is. Az akcióban 23 uniós tagállam – köztük például Magyarország, Ausztria, Románia, Szlovákia és Szlovénia – és további 7 EU-n kívüli ország vett részt.

Az OLAF szerint az ilyen együttműködések az adócsalások visszaszorítása mellett hozzájárulnak a fogyasztók védelméhez és a szervezett bűnözői hálózatok felszámolásához is. A hivatal hangsúlyozta: az illegális vape-kereskedelem egyre inkább nemzetközi jelenség, amely hatékony fellépést csak a vámhatóságok, rendvédelmi szervek és európai intézmények szoros együttműködésével tesz lehetővé.

Kína uralja az illegális vape-piacot Európában

A probléma valódi méretét a német Fraunhofer IIS kutatása mutatja meg. A német tanulmány elsőként vizsgálta átfogóan az európai vape-piac szerkezetét, az ellátási láncokat és a termékek származását. Az eredmények szerint az Európában értékesített elektromos cigaretták csaknem fele már a szürke- vagy feketegazdaságból származik.