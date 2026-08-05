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vitézy dávid

Évtizedes lemaradást számolnának fel a HÉV-eknél – nagy bejelentést tett Vitézy Dávid

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Több évtizedes lemaradást számolhatnak fel a budapesti és az elővárosi HÉV-közlekedésben. Vitézy Dávid közlekedési miniszter szerdán jelentette be, hogy a vasútfejlesztés keretében még 2026-ban elindítják a H5-ös, a H6-os és a H7-es vonal teljes járműcseréjét.
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vitézy dávidbaross gábor vasútfejlesztési tervhévfejlesztésmotorvonat

Vitézy Dávid bejelentette, hogy a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv részeként teljesen megújítják a H5-ös szentendrei, a H6-os ráckevei és a H7-es csepeli HÉV járműállományát. A fejlesztés keretében 42 új, egyenként 120 méter hosszú motorvonatot vásárolnak uniós forrásból, a közbeszerzést pedig még 2026-ban kiírják.

A Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv részeként 42 új HÉV-motorvonat érkezik a szentendrei, ráckevei és csepeli vonalra. Az első szerelvények 2030-tól állhatnak forgalomba.
A Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv részeként 42 új HÉV-motorvonat érkezik a szentendrei, ráckevei és csepeli vonalra. Az első szerelvények 2030-tól állhatnak forgalomba. Fotó: BALINT SZENTGALLAY / NurPhoto

Negyvenkét új motorvonattal cserélik le az elöregedett HÉV-kocsikat

Vitézy Dávid bejelentette, hogy a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv részeként teljesen megújítják a H5-ös szentendrei, a H6-os ráckevei és a H7-es csepeli HÉV járműállományát. A fejlesztés keretében 42 új, egyenként 120 méter hosszú motorvonatot vásárolnak uniós forrásból, a közbeszerzést pedig még 2026-ban kiírják.

Az első új szerelvények 2030-tól állhatnak forgalomba. A jelenlegi, 45–60 éves HÉV-kocsikat akadálymentes, klimatizált és korszerű járművek váltják fel, amelyek a tervek szerint gyorsabb, kényelmesebb és megbízhatóbb utazást biztosítanak. 

A beszerzés a három vonal teljes járműflottájának cseréjét célozza, vagyis nem részleges korszerűsítésről, hanem átfogó járműbeszerzésről van szó.

Vitézy Dávid szerint a beruházás azért is fontos, mert az elmúlt években sokan költöztek Budapest külső kerületeibe és az agglomerációba, miközben a közösségi közlekedési kapcsolatok fejlesztése elmaradt. Emiatt folyamatosan nőtt az autóforgalom, ami a főváros belső részeinek terhelését is fokozta.

A miniszter szerint a korszerű HÉV valódi alternatívát kínálhat az autózással szemben. A fejlesztés célja az elöregedett szerelvények lecserélése, az elővárosi közlekedés színvonalának emelése, a menetkomfort javítása és Budapest közúti terhelésének csökkentése. Az új vonatokkal a HÉV-hálózat megbízhatóságát és hosszú távú működését is erősítenék a következő évtizedekben.

Vitézy Dávid nagy vasúti fejlesztést jelentett be, gyorsabb lehet az út a Balatonhoz

Újabb jelentős vasútfejlesztés előkészítését jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint a Székesfehérvár és Lepsény közötti szakaszon kétvágányú pálya épülhet ki, amely lehetővé teszi a 160 kilométer/órás sebességet, így a Balaton még gyorsabban és kényelmesebben lesz elérhető.

 

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