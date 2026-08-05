Évtizedes lemaradást számolnának fel a HÉV-eknél – nagy bejelentést tett Vitézy Dávid

Vitézy Dávid bejelentette, hogy a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv részeként teljesen megújítják a H5-ös szentendrei, a H6-os ráckevei és a H7-es csepeli HÉV járműállományát. A fejlesztés keretében 42 új, egyenként 120 méter hosszú motorvonatot vásárolnak uniós forrásból, a közbeszerzést pedig még 2026-ban kiírják.
Negyvenkét új motorvonattal cserélik le az elöregedett HÉV-kocsikat
Vitézy Dávid bejelentette, hogy a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv részeként teljesen megújítják a H5-ös szentendrei, a H6-os ráckevei és a H7-es csepeli HÉV járműállományát. A fejlesztés keretében 42 új, egyenként 120 méter hosszú motorvonatot vásárolnak uniós forrásból, a közbeszerzést pedig még 2026-ban kiírják.
Az első új szerelvények 2030-tól állhatnak forgalomba. A jelenlegi, 45–60 éves HÉV-kocsikat akadálymentes, klimatizált és korszerű járművek váltják fel, amelyek a tervek szerint gyorsabb, kényelmesebb és megbízhatóbb utazást biztosítanak.
A beszerzés a három vonal teljes járműflottájának cseréjét célozza, vagyis nem részleges korszerűsítésről, hanem átfogó járműbeszerzésről van szó.
Vitézy Dávid szerint a beruházás azért is fontos, mert az elmúlt években sokan költöztek Budapest külső kerületeibe és az agglomerációba, miközben a közösségi közlekedési kapcsolatok fejlesztése elmaradt. Emiatt folyamatosan nőtt az autóforgalom, ami a főváros belső részeinek terhelését is fokozta.
A miniszter szerint a korszerű HÉV valódi alternatívát kínálhat az autózással szemben. A fejlesztés célja az elöregedett szerelvények lecserélése, az elővárosi közlekedés színvonalának emelése, a menetkomfort javítása és Budapest közúti terhelésének csökkentése. Az új vonatokkal a HÉV-hálózat megbízhatóságát és hosszú távú működését is erősítenék a következő évtizedekben.
Vitézy Dávid nagy vasúti fejlesztést jelentett be, gyorsabb lehet az út a Balatonhoz
Újabb jelentős vasútfejlesztés előkészítését jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint a Székesfehérvár és Lepsény közötti szakaszon kétvágányú pálya épülhet ki, amely lehetővé teszi a 160 kilométer/órás sebességet, így a Balaton még gyorsabban és kényelmesebben lesz elérhető.