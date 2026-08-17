A vezetői teljesítmény maraton, nem sprint – Hollenda Zsolt a fenntartható vezetői működésről

A fenntartható vezetői működés nem egyetlen személyes tulajdonságon múlik. Szerepet játszanak benne a munkakörülmények, a rendelkezésre álló erőforrások, a szervezeti kultúra és azok a szokások is, amelyeket a vezető a mindennapokban kialakít. Bár nem minden körülményt tud közvetlenül megváltoztatni, sokat tehet azért, hogy tudatosabban bánjon az idejével, a figyelmével és az energiájával.
Éppen ezért egyre több vállalat is felismeri, hogy a kiégés kezelése mellett legalább ilyen fontos a megelőzés. Nem azért, mert a vezetők kevésbé elkötelezettek lennének, hanem mert a tartós túlterhelés előbb-utóbb a legerősebbeket is utolérheti. A kérdés nem az, hogy lesznek-e stresszes időszakok, hanem az, hogyan reagálunk rájuk.
Nemcsak a munka mennyisége, hanem a működés módja is számít
Kívülről sokszor úgy tűnik, hogy a legenergikusabb vezetők egyszerűen jobban bírják a terhelést. Közelebbről nézve azonban egészen más kép rajzolódik ki.
Nem minden feladatot akarnak saját maguk megoldani. Nem érzik kötelességüknek, hogy minden problémára azonnal reagáljanak. És ami talán a legfontosabb: nem tekintik erénynek az állandó készenléti állapotot.
Tudják, hogy a vezetői munka nem sprint, hanem maraton. Egy maratont pedig nem lehet minden kilométert maximális sebességgel lefutni.
Fontos ugyanakkor, hogy a kiégés megelőzése nem kizárólag a vezető egyéni felelőssége. A tudatos szokások sokat segíthetnek, de nem ellensúlyozhatják korlátlanul a tartósan irreális munkaterhelést, az erőforráshiányt, a tisztázatlan felelősségi köröket vagy az állandó elérhetőség szervezeti elvárását. A fenntartható működéshez ezért egyéni és szervezeti szinten egyaránt szükség lehet változásra.
Tudnak határokat húzni – elsősorban saját maguk számára
A vezetők egyik legnagyobb csapdája, hogy a munka fokozatosan kitölti az élet minden területét. Reggel az első e-maillel indul a nap, este pedig még az ágyban is a másnapi megbeszélés jár a fejükben.
A hosszú távon kiegyensúlyozott vezetők ezzel szemben tudatosan alakítják ki saját határaikat. Nem azért, mert kevésbé elkötelezettek, hanem mert pontosan tudják: a folyamatos elérhetőség hosszabb távon megnehezítheti az elmélyült figyelmet, csökkentheti a regenerációra fordítható időt, és növelheti a mentális terhelést.
„A határok kijelölése nem a felelősség elutasítását jelenti, hanem annak felismerését, hogy a vezető egyik legfontosabb erőforrása a saját mentális kapacitása” – hívja fel a figyelmet Hollenda Zsolt, a vezetői kiégés megelőzésével foglalkozó coach és tréner."
Tudatosan delegálnak
Sok vezető számára a delegálás elsőre egyszerű vezetői eszköznek tűnik. A gyakorlatban azonban gyakran sokkal inkább bizalmi kérdés.
- "Gyorsabb, ha én csinálom."
- "Majd kijavítom utána."
- "Nem akarom terhelni a csapatot."
Ezek ismerős gondolatok lehetnek. Rövid távon valóban hatékony megoldásnak tűnhet minden fontos feladatot magunknál tartani, ha azonban minden fontos feladat tartósan a vezetőnél marad, az jelentősen hozzájárulhat a túlterheléséhez, miközben a csapat önállóságának fejlődését is akadályozhatja.
Az energikus vezetők felismerik, hogy a delegálás nem csupán saját idejüket szabadítja fel. Egyben fejleszti a munkatársakat, növeli az önállóságukat, és olyan szervezetet épít, amely nem kizárólag egyetlen ember teljesítményétől függ.
Komolyan veszik a regenerációt
A regenerációról még ma is sokan úgy gondolkodnak, mint valami jutalomról, amelyet csak akkor érdemlünk meg, ha már minden feladattal végeztünk. A regeneráció azonban nem csupán a teljesítményt követő jutalom, hanem a tartós teljesítőképesség egyik feltétele.
A magas szintű szellemi teljesítménynek ugyanúgy szüksége van regenerációra, mint egy élsportolónak. Pihenés nélkül nemcsak a fizikai energia csökken, hanem romlik a koncentráció, lassul a döntéshozatal és szűkül a perspektíva is.
A hosszú távon sikeres vezetők ezért nem csupán szabadságot vesznek ki. A hétköznapokban is tudatosan építenek be olyan időszakokat, amikor valóban képesek kiszakadni a folyamatos döntési nyomásból. Van, aki sporttal tölti fel magát, más természetben kapcsolódik ki, vagy egyszerűen időt szán olyan tevékenységekre, amelyeknek nincs közvetlen üzleti céljuk.
Paradox módon éppen ezek az időszakok teszik lehetővé, hogy később ismét magas szinten teljesítsenek.
Folyamatosan dolgoznak önmagukon
Az üzleti világban természetesnek vesszük a szakmai fejlődést. Konferenciákra járunk, könyveket olvasunk, új vezetői módszereket tanulunk. Az önismeretre viszont sok vezető még mindig úgy tekint, mint valami "puha" területre.
Pedig saját működésünk megértése ugyanolyan fontos lehet a vezetői munkában, mint a stratégiai gondolkodás vagy a pénzügyi ismeretek.
- Milyen helyzetekben reagálok túl gyorsan?
- Miért nehéz nemet mondanom?
- Miért érzem úgy, hogy mindent nekem kell kézben tartanom?
Ezek nem filozófiai kérdések. Olyan felismerésekhez vezethetnek, amelyek alapvetően változtatják meg a mindennapi vezetői működést.
Nem egyedül próbálnak mindenre megoldást találni
A vezetői pozíció gyakran magányos szerep. Minél magasabb szintre jut valaki, annál kevesebb emberrel tud valóban őszintén beszélni a dilemmáiról. Sok vezető ezért coach, mentor vagy más bizalmi szakember segítségével gondolja végig a nehezebb helyzeteket.
Nem azért, mert nem tud dönteni, hanem azért, mert tudja: minden vezetőnek vannak vakfoltjai. Egy független külső szakember olyan kérdéseket és nézőpontokat hozhat be, amelyek segítenek felismerni a belülről már nehezebben látható működési mintákat.
A coaching nem kész válaszokat ad, inkább olyan gondolkodási teret teremt, ahol a vezető tisztábban látja saját helyzetét, prioritásait és lehetőségeit. Ez hozzájárulhat a terhelés tudatosabb kezeléséhez, valamint a helyzetek és döntési lehetőségek alaposabb átgondolásához.
„Nem kell megvárni, amíg a túlterhelésből kiégés lesz.”
– Hollenda Zsolt, vezetői kiégés coach
Ez a mondat jól összefoglalja azt a szemléletet, amely a fenntartható vezetői teljesítmény alapja. A legtöbb problémát ugyanis jóval könnyebb megelőzni, mint később helyrehozni.
A siker és a jóllét nem egymást kizáró fogalmak
Sokáig szinte természetesnek vettük, hogy a vezetői siker ára a folyamatos túlterhelés. Mintha a hosszú munkaidő, az állandó stressz és a kimerültség a vezetői szerep elkerülhetetlen velejárója lenne. A magas teljesítmény és a fenntartható működés azonban nem szükségszerűen zárja ki egymást.
Azok a vezetők, akik hosszú távon is energikusak maradnak, nem feltétlenül dolgoznak kevesebbet - inkább másképp dolgoznak. Tudatosabban bánnak az idejükkel, az energiájukkal és a figyelmükkel. Felismerik, hogy a saját mentális állapotuk nem csupán magánügy, hanem vezetői eszköz is.
Ez nemcsak nekik jelent jobb életminőséget. A vezető mentális állapota a saját életminőségén túl a kommunikációjára, a döntéseire, a csapat működésére és a szervezeti légkörre is hatással lehet.
A vezetői kiégés tehát nem szükségszerű velejárója a sikernek. A kérdés inkább az, hogy időben elkezdünk-e olyan szokásokat kialakítani, amelyek hosszú távon is támogatják a teljesítményünket.
Ha vezetőként szeretné tudatosabban kezelni a terhelését, időben felismerni a túlterheléshez vezető működési mintákat, vagy hosszú távon is megőrizni az energiaszintjét, Hollenda Zsolt coachként és trénerként támogatja ebben. Munkájának középpontjában a vezetői kiégés megelőzése és egy olyan fenntartható vezetői működés kialakítása áll, amelyben a teljesítmény nem jár együtt folyamatos kimerültséggel.
(x)