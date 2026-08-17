A vezetői teljesítmény maraton, nem sprint – Hollenda Zsolt a fenntartható vezetői működésről

A fenntartható vezetői működés nem egyetlen személyes tulajdonságon múlik. Szerepet játszanak benne a munkakörülmények, a rendelkezésre álló erőforrások, a szervezeti kultúra és azok a szokások is, amelyeket a vezető a mindennapokban kialakít. Bár nem minden körülményt tud közvetlenül megváltoztatni, sokat tehet azért, hogy tudatosabban bánjon az idejével, a figyelmével és az energiájával.

A hosszú távon kiegyensúlyozott vezetők tudatosan alakítják ki saját határaikat

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Éppen ezért egyre több vállalat is felismeri, hogy a kiégés kezelése mellett legalább ilyen fontos a megelőzés. Nem azért, mert a vezetők kevésbé elkötelezettek lennének, hanem mert a tartós túlterhelés előbb-utóbb a legerősebbeket is utolérheti. A kérdés nem az, hogy lesznek-e stresszes időszakok, hanem az, hogyan reagálunk rájuk.

Nemcsak a munka mennyisége, hanem a működés módja is számít

Kívülről sokszor úgy tűnik, hogy a legenergikusabb vezetők egyszerűen jobban bírják a terhelést. Közelebbről nézve azonban egészen más kép rajzolódik ki.

Nem minden feladatot akarnak saját maguk megoldani. Nem érzik kötelességüknek, hogy minden problémára azonnal reagáljanak. És ami talán a legfontosabb: nem tekintik erénynek az állandó készenléti állapotot.

Tudják, hogy a vezetői munka nem sprint, hanem maraton. Egy maratont pedig nem lehet minden kilométert maximális sebességgel lefutni.

Fontos ugyanakkor, hogy a kiégés megelőzése nem kizárólag a vezető egyéni felelőssége. A tudatos szokások sokat segíthetnek, de nem ellensúlyozhatják korlátlanul a tartósan irreális munkaterhelést, az erőforráshiányt, a tisztázatlan felelősségi köröket vagy az állandó elérhetőség szervezeti elvárását. A fenntartható működéshez ezért egyéni és szervezeti szinten egyaránt szükség lehet változásra.

Tudnak határokat húzni – elsősorban saját maguk számára

A vezetők egyik legnagyobb csapdája, hogy a munka fokozatosan kitölti az élet minden területét. Reggel az első e-maillel indul a nap, este pedig még az ágyban is a másnapi megbeszélés jár a fejükben.

A hosszú távon kiegyensúlyozott vezetők ezzel szemben tudatosan alakítják ki saját határaikat. Nem azért, mert kevésbé elkötelezettek, hanem mert pontosan tudják: a folyamatos elérhetőség hosszabb távon megnehezítheti az elmélyült figyelmet, csökkentheti a regenerációra fordítható időt, és növelheti a mentális terhelést.