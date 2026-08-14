Mérföldkő Budapesten: már a 40. CAF-villamos állt forgalomba

Újabb CAF-villamossal bővült a budapesti járműflotta, így már a 40. ilyen szerelvény állt utasforgalomba. A 2295-ös pályaszámú villamos a szükséges műszaki vizsgálatok, próbafutások és a hatósági engedélyezés után kezdhette meg a közlekedést.

Modern villamos áll forgalomba Budapesten.

Fotó: BKK

Újabb korszerű villamos állt forgalomba

A most forgalomba állított jármű az összesen 51 darabos új CAF-flotta része. A további szerelvények folyamatosan érkeznek Budapestre, és jelenleg különböző vizsgálati és engedélyezési folyamatokon mennek keresztül.

A járművek forgalomba állítását összetett ellenőrzés előzi meg. A tesztelés és műszaki vizsgálatok mellett az új villamosoknak az előírt 500 kilométeres hibamentes próbafutást is teljesíteniük kell. Csak ezután kezdhetik meg az utasok szállítását.

A CAF-ok a tervek szerint egyre több budapesti vonalon jelenhetnek meg. A meglévő hálózaton az 1-es, 3-as, 17-es, 19-es, 42-es, 50-es, 56-os, 56A és 61-es vonalon bővülhet a korszerű villamosok száma. A 3-as és 42-es vonalon már kizárólag CAF-villamosok közlekednek.

Az összesen 51 új szerelvény forgalomba állításával, valamint az uniós infrastruktúrafejlesztési források rendelkezésre állása esetén a tervek szerint a 2-es, 23-as, 24-es és 62-es vonalon is megjelenhetnek CAF-villamosok. A 14-es és 69-es vonalon további alacsonypadlós járművek közlekedhetnek, míg a 47-es és 49-es vonal esetében még vizsgálják az infrastrukturális feltételeket.

A fejlesztéshez ugyanakkor további beruházásokra is szükség van, többek között az áramellátás korszerűsítésére, a megállók akadálymentesítésére és a kocsiszínek fejlesztésére. A cél, hogy a korszerű, alacsonypadlós villamosok aránya 40 százalék fölé emelkedjen a budapesti forgalomban.