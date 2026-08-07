Fontos bejelentés tett Vitézy Dávid a Budapest-Belgrád vasútvonal menetrendjéről

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közleménye szerint megkezdődött a Budapest-Belgrád vasútvonal magyar szakaszán a személyszállításhoz szükséges vonatbefolyásoló rendszer műszaki próbaüzeme. A jelenleg zajló sötétüzemi tesztek sikeressége esetén a beruházás gyakorlatilag elkészülhet, és elindulhat a személyszállítás a vonalon.

Vitézy Dávid. Fotó: ORIGO

Vitézy Dávid megszólalt a Budapest-Belgrád vasútvonalról

A tervezett menetrendet és a hozzá kapcsolódó új buszhálózatot már társadalmi egyeztetésre is bocsátották. A közlekedési miniszter szerint a cél, hogy a jelentős költséggel megvalósult beruházást minél jobban kihasználják, és a vasúti, valamint buszos kapcsolatok az utasok érdekeit szolgálják.

A tervezet szerint a budapesti agglomerációban félóránként közlekednének az elővárosi vonatok, míg a távolabbra utazók számára kétóránként indulna InterRégió és EuroCity járat a Kiskunság városai, illetve Belgrád felé. Emellett több új csatlakozó buszjárat is létrejönne, amelyek a környező településekről biztosítanák a vasút gyorsabb elérését.

A menetrenddel és a buszhálózattal kapcsolatban augusztus 14-ig lehet észrevételeket és javaslatokat tenni. A beérkező véleményeket feldolgozzák, majd a folyamat végén nyilvános összefoglalót is közzétesznek.