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4ig

Hatalmas megállapodást kötött egy magyar óriásvállalattal Elon Musk cége

25 perce
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Új technológiai együttműködés érintheti a magyar mobilhálózatokat és az állami műholdas kommunikációt is. A 4iG a SpaceX-szel, Elon Musk cégével kötött megállapodást a Starlink Mobile és egy védett műholdas rendszer európai alkalmazásáról.
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A 4iG Csoport és Elon Musk cége, a SpaceX olyan együttműködésről állapodott meg, amely Magyarország mellett a Nyugat-Balkán távközlési szolgáltatásait is érinti. A tervek két területre koncentrálnak: a közvetlen műhold-mobil kapcsolatra, valamint az állami szintű, védett műholdas kommunikáció fejlesztésére – írta meg a Világgazdaság.

Megállapodott a 4iG és a SpaceX, műholdról jöhet az internet a magyar mobilokra: A Starlink Mobile közvetlen műhold-mobil kapcsolatot hozhat Magyarországra, miközben védett állami kommunikációs rendszert is fejlesztenének (A képen Elon Musk)
Megállapodott a 4iG és a SpaceX, műholdról jöhet az internet a magyar mobilokra: A Starlink Mobile közvetlen műhold-mobil kapcsolatot hozhat Magyarországra, miközben védett állami kommunikációs rendszert is fejlesztenének (A képen Elon Musk) Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Megállapodást kötött a 4iG és a SpaceX

A 4iG és SpaceX megállapodás a két vállalat szerint Európában egyedülálló együttműködési modellt hozhat létre. A magyar vállalat távközlési szolgáltatásait a Starlink Mobile technológiájával erősítenék, miközben a Sovereign Solutions segítségével szuverén, védett kommunikációs képességeket is kialakítanának. Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója szerint a cél, hogy a hálózati kapcsolódás lehetősége mindenki számára, mindenhol elérhető legyen.

Erről állapodott meg a két vállalat

A Starlink Mobile Magyarországon és a Nyugat-Balkánon közvetlen kapcsolatot teremtene a műholdak és a mobiltelefonok között. A következő generációs V2 technológia nagy sebességű szélessávú adatkapcsolatot tenne elérhetővé közvetlenül a készülékeken, a rendszer pedig a 2 GHz-es frekvenciasávot használná. A megállapodás másik eleme, a Sovereign Solutions az állami szintű, védett műholdas kommunikáció fejlesztését szolgálná.

Így érintheti a megállapodás Magyarországot

A fejlesztés legfontosabb változása az lehet, hogy a mobiltelefonok műholdas kapcsolaton keresztül is elérhetik majd az adatkapcsolatot. Emellett Magyarország az egyik első európai ország lehet, ahol a SpaceX állami célú, védett műholdas kommunikációs megoldását bevezetik.

Gwynne Shotwell, a SpaceX elnöke és operatív igazgatója szerint az együttműködés Magyarországot a Sovereign Solutions európai bevezetésének élvonalába helyezi.

Magyar Péter most támadja a 4iG-t, korábban milliókat kereshetett rajta

A kormányfő már a 4iG és az állam között megkötött szerződéseket vizsgáltatja, miközben élesen támadja a vállalatot. Korábban Magyar Péternek azonban több mint 60 ezer részvénye volt a társaságban, amelyek eladásával a korabeli sajtóinformációk szerint csaknem 70 millió forintos nyereséget érhetett el.

 

 

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