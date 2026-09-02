Hatalmas megállapodást kötött egy magyar óriásvállalattal Elon Musk cége

A 4iG Csoport és Elon Musk cége, a SpaceX olyan együttműködésről állapodott meg, amely Magyarország mellett a Nyugat-Balkán távközlési szolgáltatásait is érinti. A tervek két területre koncentrálnak: a közvetlen műhold-mobil kapcsolatra, valamint az állami szintű, védett műholdas kommunikáció fejlesztésére – írta meg a Világgazdaság.

Megállapodott a 4iG és a SpaceX, műholdról jöhet az internet a magyar mobilokra: A Starlink Mobile közvetlen műhold-mobil kapcsolatot hozhat Magyarországra, miközben védett állami kommunikációs rendszert is fejlesztenének (A képen Elon Musk) Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Megállapodást kötött a 4iG és a SpaceX

A 4iG és SpaceX megállapodás a két vállalat szerint Európában egyedülálló együttműködési modellt hozhat létre. A magyar vállalat távközlési szolgáltatásait a Starlink Mobile technológiájával erősítenék, miközben a Sovereign Solutions segítségével szuverén, védett kommunikációs képességeket is kialakítanának. Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója szerint a cél, hogy a hálózati kapcsolódás lehetősége mindenki számára, mindenhol elérhető legyen.

Erről állapodott meg a két vállalat

A Starlink Mobile Magyarországon és a Nyugat-Balkánon közvetlen kapcsolatot teremtene a műholdak és a mobiltelefonok között. A következő generációs V2 technológia nagy sebességű szélessávú adatkapcsolatot tenne elérhetővé közvetlenül a készülékeken, a rendszer pedig a 2 GHz-es frekvenciasávot használná. A megállapodás másik eleme, a Sovereign Solutions az állami szintű, védett műholdas kommunikáció fejlesztését szolgálná.

Így érintheti a megállapodás Magyarországot

A fejlesztés legfontosabb változása az lehet, hogy a mobiltelefonok műholdas kapcsolaton keresztül is elérhetik majd az adatkapcsolatot. Emellett Magyarország az egyik első európai ország lehet, ahol a SpaceX állami célú, védett műholdas kommunikációs megoldását bevezetik.

Gwynne Shotwell, a SpaceX elnöke és operatív igazgatója szerint az együttműködés Magyarországot a Sovereign Solutions európai bevezetésének élvonalába helyezi.