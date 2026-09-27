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Nem fognak örülni a kisadózók: jelentős adóemelést tervez Magyar Péter

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Nem fognak örülni a kisadózók: jelentős adóemelést tervez Magyar Péter

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Egy vagy két lépésben emelni kell a kisadózó vállalkozások tételes adóját (kata), az éves bevételi összeghatárt pedig 19 milió forintra emelhetik – jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter az adóemelést azzal magyarázta, hogy a kata kiterjesztésével együtt rendezni kell a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. Csakhogy ezeket a kisadózók eddig is megkapták: a nyugdíjhoz szolgálati időt szereztek, és a törvényi feltételek teljesülése esetén táppénzt is kaphattak.
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adóTiszaTisza-kormányMagyar Péteradóemelés

A kisadózó vállalkozások tételes adóját (kata) havi adóját emelni kell, akár egy lépésben jelentősen, akár két kisebb lépésben, és a tervek között szerepel, hogy az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra növeljék – jelentette ki Magyar Péter szombaton szolnoki beszédében. A miniszterelnök az adóemelést azzal magyarázta, hogy a kata kiterjesztésével együtt rendezni kell a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. Azonban Deák Dániel politikai elemző emlékeztetett: ezeket a kisadózók eddig is megkapták: a  nyugdíjhoz szolgálati időt szereztek, és a törvényi feltételek teljesülése esetén táppénzt is kaphattak.

20260601 BudapestOrszággyűlés plenáris ülése.fotó: Havran Zoltán (HZ)MWképen: Magyar Péter miniszterelnök, a Tisza Párt elnöke adóemelés
Drasztikus adóemelésre számíthatnak a katások Fotó: Havran Zoltán

A kormányfő arról beszélt, hogy a kata visszaállításán és széles körű kiterjesztésén dolgozik a Tisza. Közölte, ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak, továbbá kiterjesztenék a jogosultak körét a nem főfoglalkozású vállalkozókra, a főállásuk mellett dolgozókra, a nyugdíjasokra és az egyetemistákra is. A miniszterelnök azt mondta, dolgoznak egy olyan megoldáson, amely akár százezer vagy annál is több kisadózó csatlakozását jelentheti a kedvező adózási formához.

Magyar Péter ezután vezette fel a Tisza adóemelési tervét. A miniszterelnök állítása szerint a kata kiterjesztésével együtt rendezni kell a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. 

Emiatt a kata havi adóját is emelni kell, akár egy lépésben jelentősen, akár két kisebb lépésben, és a tervek között szerepel, hogy az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra növeljék – jelentette ki.

„Ezek a jogosultságok már léteznek” – állapította meg Deák Dániel a közösségi oldalán. Az elemző rámutatott: a főállású kisadózók számára ezek eddig is biztosítottak voltak: a nyugdíjhoz szolgálati időt szereztek, és a törvényi feltételek teljesülése esetén táppénzt is kaphattak. 

Magyarul egy olyan dologra hivatkozva jelent be jelentős adóemelést, ami már eddig is létezett

 – tette hozzá.

Ennek ellenére Magyar Péter arról beszélt, hogy a felelős kormány nem engedheti meg, hogy a kedvező adózási forma választása később a szociális biztonság hiányát eredményezze. Közölte, a részletekről szakmai szervezetekkel is egyeztetnek, és megismerik az érintettek álláspontját, mielőtt meghozzák a végleges döntést. A cél szerinte az, hogy a jelenlegi rendszer igazságtalanságait és pontatlanságait kijavítsák, miközben ismét széles kör számára teszik elérhetővé a katát.

@deakdaniel_official

❗️Magyar Péter jelentős adóemelést jelentett be!

♬ eredeti hang - Deák Dániel

Az adóemelés a feketegazdaság felé terelhet

Ide kapcsolódik, hogy a Világgazdaság a Fairconto alapján arra hívta fel a figyelmet, hogy az 50 ezres adó megemelése – akár egy, akár több lépésben – egyértelműen csalódás lenne. Ezzel ugyanis nem azt a katázást hoznák vissza, amit 2022 nyarán elvesztettek az érintettek. 

Egy drasztikus adóemelés a magánfogyasztók felé teljesített szolgáltatások kifehérítését a visszájára fordíthatja – figyelmeztettek. Majd jelezték: 

az adóemelést látva a katások egy része ismét részmunkaidős, borítékos szürkezónához vagy a teljes feketézés felé fordulna.

 

 

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