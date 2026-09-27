Nem fognak örülni a kisadózók: jelentős adóemelést tervez Magyar Péter

A kisadózó vállalkozások tételes adóját (kata) havi adóját emelni kell, akár egy lépésben jelentősen, akár két kisebb lépésben, és a tervek között szerepel, hogy az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra növeljék – jelentette ki Magyar Péter szombaton szolnoki beszédében. A miniszterelnök az adóemelést azzal magyarázta, hogy a kata kiterjesztésével együtt rendezni kell a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. Azonban Deák Dániel politikai elemző emlékeztetett: ezeket a kisadózók eddig is megkapták: a nyugdíjhoz szolgálati időt szereztek, és a törvényi feltételek teljesülése esetén táppénzt is kaphattak.
A kormányfő arról beszélt, hogy a kata visszaállításán és széles körű kiterjesztésén dolgozik a Tisza. Közölte, ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak, továbbá kiterjesztenék a jogosultak körét a nem főfoglalkozású vállalkozókra, a főállásuk mellett dolgozókra, a nyugdíjasokra és az egyetemistákra is. A miniszterelnök azt mondta, dolgoznak egy olyan megoldáson, amely akár százezer vagy annál is több kisadózó csatlakozását jelentheti a kedvező adózási formához.
Magyar Péter ezután vezette fel a Tisza adóemelési tervét. A miniszterelnök állítása szerint a kata kiterjesztésével együtt rendezni kell a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is.
Emiatt a kata havi adóját is emelni kell, akár egy lépésben jelentősen, akár két kisebb lépésben, és a tervek között szerepel, hogy az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra növeljék – jelentette ki.
„Ezek a jogosultságok már léteznek” – állapította meg Deák Dániel a közösségi oldalán. Az elemző rámutatott: a főállású kisadózók számára ezek eddig is biztosítottak voltak: a nyugdíjhoz szolgálati időt szereztek, és a törvényi feltételek teljesülése esetén táppénzt is kaphattak.
Magyarul egy olyan dologra hivatkozva jelent be jelentős adóemelést, ami már eddig is létezett
– tette hozzá.
Ennek ellenére Magyar Péter arról beszélt, hogy a felelős kormány nem engedheti meg, hogy a kedvező adózási forma választása később a szociális biztonság hiányát eredményezze. Közölte, a részletekről szakmai szervezetekkel is egyeztetnek, és megismerik az érintettek álláspontját, mielőtt meghozzák a végleges döntést. A cél szerinte az, hogy a jelenlegi rendszer igazságtalanságait és pontatlanságait kijavítsák, miközben ismét széles kör számára teszik elérhetővé a katát.
Az adóemelés a feketegazdaság felé terelhet
Ide kapcsolódik, hogy a Világgazdaság a Fairconto alapján arra hívta fel a figyelmet, hogy az 50 ezres adó megemelése – akár egy, akár több lépésben – egyértelműen csalódás lenne. Ezzel ugyanis nem azt a katázást hoznák vissza, amit 2022 nyarán elvesztettek az érintettek.
Egy drasztikus adóemelés a magánfogyasztók felé teljesített szolgáltatások kifehérítését a visszájára fordíthatja – figyelmeztettek. Majd jelezték:
az adóemelést látva a katások egy része ismét részmunkaidős, borítékos szürkezónához vagy a teljes feketézés felé fordulna.