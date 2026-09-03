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Airbnb

Feketén kiadott Airbnb-lakások lepik el Budapestet: ezt mutatják az új adatok

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Bár egyre szigorúbb korlátozásokat a fővárosi kerületek, a GuestGuru vezetői szerint a feketézők jelentős része továbbra is láthatatlan marad a hatóságok számára. Az Airbnb és a Booking hirdetései között több ezer olyat találtak, amelynél hiányzott az NTAK-szám, érvénytelen azonosítót használtak, vagy egy másik szálláshely számát tüntették fel. A szakértők nemzetközi példákra és tapasztalatokra alapozva három lépést javasolnak a probléma megoldására.
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AirbnbBudapestlakáspiac

Hiába szigorítanak a fővárosi kerületek, a budapesti rövid távú lakáskiadási piac feketézői „kaszálnak” – hívta fel a figyelmet a GuestGuru csütörtök délelőtt tartott sajtótájékoztatóján. A Budapesten szabályosan működő lakáskiadók egyik meghatározó szolgáltatójától Antos Péter értékesítési vezető, Krasser Tamás informatikai vezető és Benedek Áron, a cég szakmai vezetője mutatta be az általuk kifejlesztett BPDB (Budapest Short-Term Rental Database) legújabb, átfogó elemzését, amely az Airbnb és a Booking hirdetéseit, a szálláshely-minősítési adatbázist, valamint a kerületi önkormányzatok nyilvános nyilvántartásait veti össze. 

Antos Péter értékesítési vezető, Krasser Tamás informatikai vezető és Benedek Áron, a GuestGuru szakmai vezetője. Felhívták a figyelmet arra, minden harmadik budapesti Airbnb- és Booking-hirdetés illegális lehet (Forrás: GuestGuru)
Antos Péter értékesítési vezető, Krasser Tamás informatikai vezető és Benedek Áron, a GuestGuru szakmai vezetője. Felhívták a figyelmet arra, minden harmadik budapesti Airbnb- és Booking-hirdetés illegális lehet (Forrás: GuestGuru)

A GuestGuru szerint a BPDB a piacot hozzávetőleg 90–95 százalékos pontossággal képes feltérképezni. A cég hangsúlyozta: nem hatóság, ezért a rendszer találatai önmagukban nem bizonyítják, hogy az adott hirdető illegálisan működik, hanem hatósági ellenőrzést indokoló eltérésekre mutatnak rá. A rendszer arra is törekszik, hogy kiszűrje a több platformon szereplő, ugyanahhoz a lakáshoz tartozó hirdetéseket: például a hirdetésekben használt azonos képek alapján is össze tudják párosítani az Airbnb- és Booking-listákat.

Mielőtt rátérnénk a számokra, érdemes megismerni az NTAK-szám fogalmát. Mit is takar ez pontosan? Ez egy, a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ által kiadott egyedi regisztrációs azonosító. Olyasmi, mint egy szálláshely „rendszáma”: megmutatja, hogy az adott apartmant, magánszállást, panziót vagy hotelt regisztrálták az NTAK rendszerében. Fontos azonban, hogy amennyiben egy hirdetésben szerepel valamilyen NTAK-szám, még nem bizonyítja biztosan, hogy minden szabályos. Ellenőrizni kell azt is, hogy a szám valódi-e, az adott lakáshoz tartozik-e, és megfelelő szálláshelytípust jelöl-e. 

Minden harmadik budapesti hirdetés illegális lehet

Mint kiderült a sajtótájékoztatón, ezzel szeretnek trükközni a szállásadók: a BPDB legfrissebb elemzése szerint 

a fővárosban futó csaknem 16 ezer Airbnb- és Booking-hirdetés közül minden harmadik esetben hiányzik a kötelező NTAK-szám, nem létező azonosítót adtak meg, vagy más érvényes engedélyét másolták le. 

Előfordulhat például, hogy egy budapesti apartman egy balatoni szálláshely azonosítóját használja. A cég szerint ennek egyik oka, hogy az Airbnb és a Booking szabadon kitölthető mezőként kezeli az NTAK-számot, és a megadott azonosító valódiságát nem ellenőrzi automatikusan.

A GuestGuru vezetői szerint minden harmadik budapesti hirdetés illegális lehet
A GuestGuru vezetői szerint minden harmadik budapesti hirdetés illegális lehet

Az előadók hangsúlyozták, ez a fekete szektor évente nagyságrendileg 3,1 milliárd forint adókiesést okoz:·

  •  1,01 milliárd forint kieső idegenforgalmi adó (IFA) az önkormányzatoknak,
  • 1,01 milliárd forint kieső turisztikai fejlesztési hozzájárulás az államnak,
  • és 1,05 milliárd forint a kieső tételes átalányadó.

A vezetők eloszlattak egy köztudatban élő tévhitet, miszerint a rövid távú lakáskiadás a nagybefektetők terepe. A kerületi nyilvántartások szerint a 12445 engedély 8081 szolgáltató között oszlik meg: az üzemeltetők 97,5 százalékának ugyanis legfeljebb 3 szálláshelye van (ők adják a piac 73,6 százalékát), minden második szálláshely olyan magánszemélyé, aki egyetlenegy lakást ad ki. Antos Péter hangsúlyozta: a kerületi szigorítások és tiltások csak azokra hatnak, akik eleve jogkövetők és szabályosan működnek. 

A szabálykövető vendéglátók bezárnak, a feketézők pedig tovább működnek, ráadásul árelőnyük is van a legális szereplőkkel szemben

– mutatott rá, hozzáfűzve: a feketén működő lakáskiadók ráadásul kifejezetten bevonzzák a bulituristákat, miközben semmilyen felelősséget nem vállalnak az esetleges éjszakai hangoskodásért, vagyis szerinte az ilyen és hasonló, a lakosságot érintő feszültségforrásokért leginkább ők a felelősek.

Hiába tiltott az Airbnb Terézvárosban, rengeteg a szabálytalan szálláshely

A sajtótájékoztatón külön foglalkoztak azzal, hogy Terézvárosban 2026. január elsejétől teljes körűen betiltották a rövid távú lakáskiadást . A BPDB adatai szerint hét hónappal később a kerületben elérhető 997 hirdetés háromnegyede (747 hirdetés) továbbra is elérhető, és a szabálytalan szálláshelyek foglalhatók:

  • 498 hirdetés érvénytelen vagy hamis NTAK-számmal működik,
  • 249 hirdetés érvényes engedéllyel rendelkezik ugyan, de magánszállásként a tiltás miatt nem üzemelhetne,
  • jogszerűen pedig mindössze körülbelül 144 szálláshely (hotel, panzió) működik a kerületben.
Hiába tiltott az Airbnb Terézvárosban, rengeteg a szabálytalan szálláshely. Forrás: GuestGuru

Ráadásul a terézvárosi tiltást követően a szállodai vendégéjszakák száma ugyan nőtt 22,7 ezerrel, ám a magánszállásokból 94,9 ezer éjszaka esett ki. A szállodák a kiesés mindössze 24 százalékát tudták felszívni. A kieső vendégek 76 százaléka nem ment hotelbe, hanem más várost választott. Antos Péter itt felhívta a figyelmet arra, a nemzetközi példák egyértelműen megmutatják, hogy az Airbnb és a hasonló rövid távú lakáskiadási formák mára a turizmus szerves és aktív részévé váltak. 

Ez a szegmens egyáltalán nem befolyásolja a szállodák iránti érdeklődést, így a szektor teljes kizárása átfogóan csökkenti a turizmust: az utazók a korlátozások hatására nem fognak más szállástípust választani, egyszerűen elkerülik a várost, és inkább más országokba utaznak”

 – figyelmeztetett.

Az Airbnb-piacnak nincs köze a lakhatási válsághoz

Az előadók kitértek a rövid távú lakáskiadás és a lakhatási válság kapcsolatára is, ugyanis sokak szerint az Airbnb-piacnak jelentős szerepe van a fővárosi lakhatási válságban. A cég szerint Budapesten mintegy tízezer lakást használnak rövid távú kiadásra, ami a hozzávetőleg egymilliós lakásállomány körülbelül egy százaléka. Eközben a KSH-ra hivatkozva mintegy 160 ezer üres lakásról beszéltek. Rámutattak: ezért nem lehet az Airbnb-piacot a budapesti lakhatási problémák kizárólagos vagy meghatározó okaként kezelni.

Mi lenne a jó megoldás?

A cég vezetői szerint a piac ellenőrzésének egyik legnagyobb akadálya, hogy Budapesten nincs olyan központi szervezet, amely egységesen látná a rövid távú lakáskiadási piacot. A feladat jelenleg 23 kerületi önkormányzat és ugyanennyi jegyző között oszlik meg, ezért a tudás, az adatok és a hatósági jogosultságok is széttagoltak.  Felidézték: egy konkrét, szerintük bizonyíthatóan szabálytalan hirdetéssel az NTAK-hoz, a NAV-hoz, a Magyar Turisztikai Ügynökséghez és az illetékes jegyzőhöz is fordultak. 

A szervezetek végül egymáshoz irányították őket, és arról sem kaptak tájékoztatást, történt-e szankcionálás. Amikor ugyanazt a hirdetést a Bookingnak jelentették, a platform hat napon belül leállította azt.

 

A terézvárosi tiltást követően a szállodai vendégéjszakák száma ugyan nőtt 22,7 ezerrel, ám a magánszállásokból 94,9 ezer éjszaka esett ki.

Így nemzetközi példákra és tapasztalatokra alapozva három lépést javasolnak a probléma megoldására:

  1. A rövid távú lakáskiadás hatékony szabályozását az elkapkodott korlátozások helyett a piactisztítással érdemes kezdeni. Az illegális működés felderítése gyorsan és könnyen megoldható.
  2. A helyszíni ellenőrzések és szankcionálás elengedhetetlen a piac fehérítése érdekében. Ehhez a 23 különálló kerületi jegyző helyett egyetlen budapesti ellenőrző szervezetre lenne szükség, amely a platformoktól kikérve a feketézők korábbi foglalási adatait önfinanszírozóvá tenné az ellenőrzést — ehhez az EU 2024/1028 rendelete már biztosítja a jogalapot.
  3. Emellett elengedhetetlen az egységes budapesti idegenforgalmiadó-alap megteremtése, hiszen – amint azt Pozsony vagy francia városok példája is bizonyítja – a széttagolt szabályozás egységesítésével a platformok automatikusan be tudják szedni az adót, ami többszörösére növelheti a városháza bevételeit.

 

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