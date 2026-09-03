Feketén kiadott Airbnb-lakások lepik el Budapestet: ezt mutatják az új adatok

Hiába szigorítanak a fővárosi kerületek, a budapesti rövid távú lakáskiadási piac feketézői „kaszálnak” – hívta fel a figyelmet a GuestGuru csütörtök délelőtt tartott sajtótájékoztatóján. A Budapesten szabályosan működő lakáskiadók egyik meghatározó szolgáltatójától Antos Péter értékesítési vezető, Krasser Tamás informatikai vezető és Benedek Áron, a cég szakmai vezetője mutatta be az általuk kifejlesztett BPDB (Budapest Short-Term Rental Database) legújabb, átfogó elemzését, amely az Airbnb és a Booking hirdetéseit, a szálláshely-minősítési adatbázist, valamint a kerületi önkormányzatok nyilvános nyilvántartásait veti össze.

Antos Péter értékesítési vezető, Krasser Tamás informatikai vezető és Benedek Áron, a GuestGuru szakmai vezetője. Felhívták a figyelmet arra, minden harmadik budapesti Airbnb- és Booking-hirdetés illegális lehet (Forrás: GuestGuru)

A GuestGuru szerint a BPDB a piacot hozzávetőleg 90–95 százalékos pontossággal képes feltérképezni. A cég hangsúlyozta: nem hatóság, ezért a rendszer találatai önmagukban nem bizonyítják, hogy az adott hirdető illegálisan működik, hanem hatósági ellenőrzést indokoló eltérésekre mutatnak rá. A rendszer arra is törekszik, hogy kiszűrje a több platformon szereplő, ugyanahhoz a lakáshoz tartozó hirdetéseket: például a hirdetésekben használt azonos képek alapján is össze tudják párosítani az Airbnb- és Booking-listákat.

Mielőtt rátérnénk a számokra, érdemes megismerni az NTAK-szám fogalmát. Mit is takar ez pontosan? Ez egy, a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ által kiadott egyedi regisztrációs azonosító. Olyasmi, mint egy szálláshely „rendszáma”: megmutatja, hogy az adott apartmant, magánszállást, panziót vagy hotelt regisztrálták az NTAK rendszerében. Fontos azonban, hogy amennyiben egy hirdetésben szerepel valamilyen NTAK-szám, még nem bizonyítja biztosan, hogy minden szabályos. Ellenőrizni kell azt is, hogy a szám valódi-e, az adott lakáshoz tartozik-e, és megfelelő szálláshelytípust jelöl-e.

Minden harmadik budapesti hirdetés illegális lehet

Mint kiderült a sajtótájékoztatón, ezzel szeretnek trükközni a szállásadók: a BPDB legfrissebb elemzése szerint

a fővárosban futó csaknem 16 ezer Airbnb- és Booking-hirdetés közül minden harmadik esetben hiányzik a kötelező NTAK-szám, nem létező azonosítót adtak meg, vagy más érvényes engedélyét másolták le.

Előfordulhat például, hogy egy budapesti apartman egy balatoni szálláshely azonosítóját használja. A cég szerint ennek egyik oka, hogy az Airbnb és a Booking szabadon kitölthető mezőként kezeli az NTAK-számot, és a megadott azonosító valódiságát nem ellenőrzi automatikusan.