Először emelkedett a levegőbe az Airbus új gépe, a Boeing komoly kihívót kaphat – videó

Kedden végrehajtotta első felszállását az Airbus A350F teherszállító repülőgépe. Az A350-es hosszú távú utasszállítón alapuló, ablakok nélküli teherváltozat mintegy négy órát töltött a levegőben – számolt be róla a Reuters.

Az Airbus A350F teherszállító modelljét kiállították a 2024-es Airshow China rendezvényen, Csuhajban

Fotó: XINHUA / XINHUA

Az első repüléssel kezdetét vette a várhatóan kilenc hónapig tartó tanúsítási tesztprogram. A tervek szerint az A350F 2027-ben állhat kereskedelmi forgalomba, és a Boeing teherszállító repülőgépeinek egyik közvetlen versenytársa lehet.

Jelentős piacért versenyez az Airbus és a Boeing

A légi áruszállítás fontos szerepet tölt be a világkereskedelemben: a globális kereskedelem értékének mintegy harmadát repülőgépekkel szállítják.

A légi úton fuvarozott áruk mintegy fele kifejezetten teherszállításra tervezett repülőgépeken jut el céljához, a többit utasszállítók rakterében továbbítják.

Az ágazat iránti keresletet az elmúlt időszakban több tényező is erősítette. A vörös-tengeri konfliktus nehezíti a tengeri áruszállítást, miközben a mesterséges intelligencia gyors terjedése növeli a félvezetők és más nagy értékű technológiai termékek iránti keresletet.

A tervezettnél később állhat forgalomba az új teherszállító

Az Airbus 2021-ben döntött arról, hogy az A350-esből teherszállító változatot fejleszt. A gyártó eredetileg 2025-re tervezte a típus forgalomba állítását, a program azonban beszállítói problémák, valamint a tehertéri ajtó fejlesztése során felmerült nehézségek miatt csúszott.

Már több mint száz megrendelés érkezett az A350F-re

Az A350F-re eddig 115 megrendelés érkezett, míg a Boeing új 777X gépcsaládjára épülő 777-8F teherszállítóból 81 darabot rendeltek.