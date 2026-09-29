Először emelkedett a levegőbe az Airbus új gépe, a Boeing komoly kihívót kaphat – videó

Kedden végrehajtotta első felszállását az Airbus A350F teherszállító repülőgépe. Az A350-es hosszú távú utasszállítón alapuló, ablakok nélküli teherváltozat mintegy négy órát töltött a levegőben – számolt be róla a Reuters.
Az első repüléssel kezdetét vette a várhatóan kilenc hónapig tartó tanúsítási tesztprogram. A tervek szerint az A350F 2027-ben állhat kereskedelmi forgalomba, és a Boeing teherszállító repülőgépeinek egyik közvetlen versenytársa lehet.
Jelentős piacért versenyez az Airbus és a Boeing
A légi áruszállítás fontos szerepet tölt be a világkereskedelemben: a globális kereskedelem értékének mintegy harmadát repülőgépekkel szállítják.
A légi úton fuvarozott áruk mintegy fele kifejezetten teherszállításra tervezett repülőgépeken jut el céljához, a többit utasszállítók rakterében továbbítják.
Az ágazat iránti keresletet az elmúlt időszakban több tényező is erősítette. A vörös-tengeri konfliktus nehezíti a tengeri áruszállítást, miközben a mesterséges intelligencia gyors terjedése növeli a félvezetők és más nagy értékű technológiai termékek iránti keresletet.
A tervezettnél később állhat forgalomba az új teherszállító
Az Airbus 2021-ben döntött arról, hogy az A350-esből teherszállító változatot fejleszt. A gyártó eredetileg 2025-re tervezte a típus forgalomba állítását, a program azonban beszállítói problémák, valamint a tehertéri ajtó fejlesztése során felmerült nehézségek miatt csúszott.
Már több mint száz megrendelés érkezett az A350F-re
Az A350F-re eddig 115 megrendelés érkezett, míg a Boeing új 777X gépcsaládjára épülő 777-8F teherszállítóból 81 darabot rendeltek.
A Boeing előrejelzése szerint a következő húsz évben világszerte 930 új, eleve teherszállításra gyártott repülőgépre lehet szükség. Emellett várakozásai szerint mintegy kétezer utasszállító repülőgépet alakíthatnak át áruszállításra.
A Boeing évtizedek óta meghatározó szereplője a teherszállító repülőgépek piacának. Az amerikai gyártó pozícióját korábban a 747-es Jumbo, majd a 767-es és a 777F alapozta meg. Az Airbus korábbi próbálkozásai nem hoztak hasonló piaci sikert: az A330-as teherszállító változatának értékesítése elmaradt a nagyobb Boeing 777F-étől, az A380-as tervezett teherváltozatának fejlesztését pedig még az elkészülte előtt leállították.