Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter a mentelmi jogának felfüggesztését kéri az Országgyűléstől

Rendkívüli

Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt

nemzeti bank

Fontos döntést hozott a Magyar Nemzeti Bank az alapkamatról

30 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Nem érkezett újabb kamatcsökkentés: az MNB Monetáris Tanácsa 5,50 százalékon tartotta az alapkamatot. Az elemzők éppen ilyen döntésre számítottak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
nemzeti bankmonetáris tanácsalapkamat

Nem változtatott az 5,50 százalékos alapkamaton a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa keddi ülésén – jelentette be a jegybank.

alapkamat
Megszületett a döntés: ennyi lesz most az alapkamat
Fotó: Szabó Gábor / MW

A kamatfolyosó két széle is változatlan maradt: 

az egynapos (O/N) betét kamata 4,50 százalék, a kamatfolyosó felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 6,50 százalék.

A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak.

Legutóbb augusztusban csökkentette a testület az alapkamatot, egyhangú döntéssel, 25 bázisponttal 5,50 százalékra.

Reagáltak az elemzők

A piaci várakozásoknak megfelelően változatlan maradt a jegybanki alapkamat, az óvatosság a nemzetközi szintű bizonytalanságok miatt indokolt lehetett – értékelték a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsának keddi döntését az MTI-nek nyilatkozó elemzők.

A K&H vezető elemzője 

főképp a geopolitikai feszültségek miatti kockázattal magyarázta a kamattartást, miközben véleménye szerint az infláció alakulása lehetővé tette volna a további csökkentést.

Németh Dávid hozzátette: idén valószínűleg 5,5 százalék marad az alapkamat, újabb mérséklés középtávon várható.

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza is úgy látja, hogy 

az infláció lehetőséget adott volna a lazításra, ám a világpiaci energiaárak jelentős emelkedése megkövetelte az óvatosságot.

Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója az euró bevezetése melletti elköteleződés jelének tekinti, hogy a jegybank adatvezérelt döntéshozatalra állt át, és nem vetít előre kamatpályát a közeljövőre vonatkozóan sem.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!