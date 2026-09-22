Fontos döntést hozott a Magyar Nemzeti Bank az alapkamatról

Nem változtatott az 5,50 százalékos alapkamaton a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa keddi ülésén – jelentette be a jegybank.
A kamatfolyosó két széle is változatlan maradt:
az egynapos (O/N) betét kamata 4,50 százalék, a kamatfolyosó felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 6,50 százalék.
A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak.
Legutóbb augusztusban csökkentette a testület az alapkamatot, egyhangú döntéssel, 25 bázisponttal 5,50 százalékra.
Reagáltak az elemzők
A piaci várakozásoknak megfelelően változatlan maradt a jegybanki alapkamat, az óvatosság a nemzetközi szintű bizonytalanságok miatt indokolt lehetett – értékelték a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsának keddi döntését az MTI-nek nyilatkozó elemzők.
A K&H vezető elemzője
főképp a geopolitikai feszültségek miatti kockázattal magyarázta a kamattartást, miközben véleménye szerint az infláció alakulása lehetővé tette volna a további csökkentést.
Németh Dávid hozzátette: idén valószínűleg 5,5 százalék marad az alapkamat, újabb mérséklés középtávon várható.
Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza is úgy látja, hogy
az infláció lehetőséget adott volna a lazításra, ám a világpiaci energiaárak jelentős emelkedése megkövetelte az óvatosságot.
Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója az euró bevezetése melletti elköteleződés jelének tekinti, hogy a jegybank adatvezérelt döntéshozatalra állt át, és nem vetít előre kamatpályát a közeljövőre vonatkozóan sem.