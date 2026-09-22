Fontos döntést hozott a Magyar Nemzeti Bank az alapkamatról

Nem változtatott az 5,50 százalékos alapkamaton a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa keddi ülésén – jelentette be a jegybank.

Megszületett a döntés: ennyi lesz most az alapkamat

Fotó: Szabó Gábor / MW

A kamatfolyosó két széle is változatlan maradt:

az egynapos (O/N) betét kamata 4,50 százalék, a kamatfolyosó felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 6,50 százalék.

A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak.

Legutóbb augusztusban csökkentette a testület az alapkamatot, egyhangú döntéssel, 25 bázisponttal 5,50 százalékra.

Reagáltak az elemzők

A piaci várakozásoknak megfelelően változatlan maradt a jegybanki alapkamat, az óvatosság a nemzetközi szintű bizonytalanságok miatt indokolt lehetett – értékelték a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsának keddi döntését az MTI-nek nyilatkozó elemzők.

A K&H vezető elemzője

főképp a geopolitikai feszültségek miatti kockázattal magyarázta a kamattartást, miközben véleménye szerint az infláció alakulása lehetővé tette volna a további csökkentést.

Németh Dávid hozzátette: idén valószínűleg 5,5 százalék marad az alapkamat, újabb mérséklés középtávon várható.

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza is úgy látja, hogy

az infláció lehetőséget adott volna a lazításra, ám a világpiaci energiaárak jelentős emelkedése megkövetelte az óvatosságot.

Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója az euró bevezetése melletti elköteleződés jelének tekinti, hogy a jegybank adatvezérelt döntéshozatalra állt át, és nem vetít előre kamatpályát a közeljövőre vonatkozóan sem.