Mostantól kérhető az új áramtarifa: aki jól időzít, sokat spórolhat

Az új áramtarifa elsőre bonyolultnak tűnhet, a lényege azonban egyszerű: a háztartás a kedvezményes sávhatárig továbbra is a megszokott, rezsicsökkentett A1-es áron kapja az energiát, az e feletti fogyasztásnál viszont már számít, hogy mikor használja el az áramot. A D árszabás szeptember 1-jétől igényelhető, maga a dinamikus elszámolás pedig 2027. január 1-jétől lép életbe.

Az új dinamikus áramtarifával a fogyasztók a piaci árakhoz igazíthatják energiafelhasználásukat (illusztráció) Fotó: Unsplash

Mit jelent pontosan a dinamikus áramtarifa?

A legfontosabb változás az, hogy a sávhatár feletti fogyasztásnak nincs előre rögzített, minden időszakban azonos ára. Az MVM a piaci árak alakulását követő, rugalmas egységárat alkalmaz, vagyis ugyanaz a fogyasztó más időpontokban eltérő piaci árakkal szembesülhet. Az elszámolás negyedórás fogyasztási adatok alapján történik, ezért a rendszerhez távlehívható, havi idősoros elszámolású mérő szükséges.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy nem feltétlenül mindegy, mikor használunk el egy-egy kilowattórát.

Ha például valaki elektromos autót tölt, nem biztos, hogy érdemes automatikusan este vagy éjszaka elindítania a töltést. A dinamikus tarifa egyik fontos célja éppen az, hogy a fogyasztás azokba az időszakokba tolódjon, amikor több villamos energia áll rendelkezésre és emiatt kedvezőbbek lehetnek a piaci árak. A sok napelemes termelés miatt ilyen időszakok különösen napközben is előfordulhatnak.

Nem mindenkinek éri meg váltani

A D árszabás leginkább azoknak lehet érdekes, akik eleve átlépik a kedvezményes fogyasztási sávhatárt.

Lakossági fogyasztóknál ez évente 2523 kilowattóra, ami átlagosan napi nagyjából 6,9 kilowattórának felel meg. A sávhatárig a D tarifát választóknál is az adott területen érvényes kedvezményes A1-es ár marad érvényben.

Aki tehát egy átlagosnál alacsonyabb fogyasztású háztartásban él, és nem lépi túl a 2523 kilowattórás éves határt, annak önmagában kevés gyakorlati előnye lehet abból, hogy dinamikus tarifára vált.

A konstrukció elsősorban azoknak szól, akik a sávhatár fölött is jelentős mennyiségű áramot fogyasztanak, és ennek legalább egy részét képesek időben áthelyezni.

Tipikusan ilyen lehet egy elektromos autó töltése, egy nagyobb klímaberendezés használata, illetve más, jelentős energiaigényű készülékek működtetése. Egy elektromos autó esetében például sokkal könnyebb néhány órával előrébb vagy későbbre tenni a töltést, mint egy olyan fogyasztást, amelynek időpontját nem tudjuk megváltoztatni.