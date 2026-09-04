Fontos döntést hozott az MNB Magyarország aranytartalékáról

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa a közelmúltban felülvizsgálta és értékelte az aranytartalék-stratégiát, és arra jutott, hogy jelenleg nincs szükség az állomány módosítására – közölte a jegybank a Világgazdasággal.

Magyarország aranytartaléka jelenleg 110 tonna, amelynek értéke az augusztus 31-i záróárfolyam alapján megközelítette a 13,6 milliárd eurót. Az összeg az arany világpiaci árának változásával folyamatosan módosul.

Fotó: Ladóczki Balázs

Az MNB tájékoztatása szerint a jelenlegi mennyiség megfelelően szolgálja a kitűzött stratégiai célokat. A jegybank ugyanakkor továbbra is figyelemmel kíséri az aranypiaci folyamatokat, és szükség esetén a jövőben ismét felülvizsgálhatja álláspontját.

A magyar jegybanki aranyállomány az elmúlt években jelentősen nőtt. A rendszerváltás környékén 3,1 tonnára csökkent készletet 2018-ban 31,5 tonnára emelték, majd 2021-ben 94,5 tonnára növelték. A legutóbbi, 2024-es bővítés után érte el a jelenlegi 110 tonnát.

Az egy főre jutó mennyiség szintén emelkedett, amivel Magyarország a kelet-közép-európai régió élmezőnyébe került.

Egyelőre nincs napirenden az aranytartalék további növelése

Varga Mihály, az MNB elnöke az év elején még arról beszélt, hogy bár nincs konkrét javaslat a 110 tonnás állomány további növelésére, személy szerint nem zárná ki az újabb vásárlást. A Monetáris Tanács mostani értékelése alapján azonban egyelőre nem kerül sor további bővítésre.