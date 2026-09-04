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aranytartalék

Fontos döntést hozott az MNB Magyarország aranytartalékáról

59 perce
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A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa felülvizsgálta és értékelte az ország nemesfémkészletével kapcsolatos stratégiáját. Az aranytartalék mennyiségén egyelőre nem változtatnak, a jelenlegi 110 tonnás állomány értéke augusztus végén megközelítette a 13,6 milliárd eurót.
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aranytartalékVarga MihályMagyar Nemzeti Bank

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa a közelmúltban felülvizsgálta és értékelte az aranytartalék-stratégiát, és arra jutott, hogy jelenleg nincs szükség az állomány módosítására – közölte a jegybank a Világgazdasággal.

Magyarország aranytartaléka, magyar aranytartalék, MNB, Magyar Nemzeti Bank, Varga Mihály, Monetáris Tanács, aranyvásárlás, 110 tonna arany, aranypiac Magyarország aranytartaléka jelenleg 110 tonna, amelynek értéke az augusztus 31-i záróárfolyam alapján megközelítette a 13,6 milliárd eurót. Az összeg az arany világpiaci árának változásával folyamatosan módosul. Gazdasági Évnyitó 2026, GazdaságiÉvnyitó2026, Gazdaságpolitikai fórum, Gazdaságpolitikaifórum, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, MagyarKereskedelmiésIparkamara, MKIK, Puskás Aréna, PuskásAréna, Varga Mihály, VargaMihály, 2026.03.05.
Magyarország aranytartaléka jelenleg 110 tonna, amelynek értéke az augusztus 31-i záróárfolyam alapján megközelítette a 13,6 milliárd eurót. Az összeg az arany világpiaci árának változásával folyamatosan módosul.
Fotó: Ladóczki Balázs

Az MNB tájékoztatása szerint a jelenlegi mennyiség megfelelően szolgálja a kitűzött stratégiai célokat. A jegybank ugyanakkor továbbra is figyelemmel kíséri az aranypiaci folyamatokat, és szükség esetén a jövőben ismét felülvizsgálhatja álláspontját.

A magyar jegybanki aranyállomány az elmúlt években jelentősen nőtt. A rendszerváltás környékén 3,1 tonnára csökkent készletet 2018-ban 31,5 tonnára emelték, majd 2021-ben 94,5 tonnára növelték. A legutóbbi, 2024-es bővítés után érte el a jelenlegi 110 tonnát.

Az egy főre jutó mennyiség szintén emelkedett, amivel Magyarország a kelet-közép-európai régió élmezőnyébe került.

Egyelőre nincs napirenden az aranytartalék további növelése

Varga Mihály, az MNB elnöke az év elején még arról beszélt, hogy bár nincs konkrét javaslat a 110 tonnás állomány további növelésére, személy szerint nem zárná ki az újabb vásárlást. A Monetáris Tanács mostani értékelése alapján azonban egyelőre nem kerül sor további bővítésre.

 

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