A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését - jegyezte meg a hivatal.

Átlagkereset Magyarországon: meglepő számokat közölt a KSH.

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Átlagkereset Magyarországon: 745 ezer forint fölé nőtt az összeg

A bruttó kereset mediánértéke 618 200, a nettó kereset mediánértéke 437 900 forintot ért el, 8,5, illetve 9,7 százalékkal magasabb értéket mutatott az előző év azonos időszakánál.

A bruttó átlagkereset márciusban csaknem 780 ezer forinton tetőzött, azóta csökkent, júliusban 9200 forinttal volt alacsonyabb az előző havinál, ami a nettó keresetekben 6400 forintot jelentett. A tavaly júliusihoz viszonyítva 51 800 forinttal nőtt a bruttó és 43 800-zal a nettó átlagkereset.

A prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélkül számolt rendszeres bruttó átlagkereset 706 900 forint volt, ami 7,0 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában.

A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 699 000, a költségvetésben 721 200, a nonprofit szektorban 741 700 forintot tett ki, 6,8 és 7,6, illetve 7,2 százalékkal nőtt egy év alatt.

A feldolgozóiparban 6,8 százalékkal 778 300 forintra, az építőiparban 9,6 százalékkal 601 500 forintra, a mezőgazdaságban 5,5 százalékkal 588 300 nőtt a bruttó átlagkereset egy év alatt júliusig. A távközlési, számítástechnikai területen foglalkoztatottak bruttó átlagkeresete 6,2 százalékos éves emelkedéssel 1 millió 199 ezer, a pénzügyi, biztosítási szektorban 5,3 százalékos emelkedéssel 1 millió 138 ezer, szálláshelyszolgáltató és vendéglátó iparban 7,9 százalékos éves emelkedéssel 476 900 forint volt.