Drasztikus lépésre készül a Volkswagen: a győri Audi-gyár bezárása is terítékre került

A német Volkswagen-csoportnál a korábban bejelentettnél is sokkal súlyosabb a válság, és a legfrissebb belső tervek szerint a drasztikus leépítések és üzembezárások a magyarországi hadi- és autóipart, konkrétan a győri Audi-gyárat is közvetlenül elérhetik.

Bezárják a győri Audi-gyárat? Drasztikus döntésre készül a Volkswagen

Fotó: Audi Hungaria

Bezárják a győri Audi-gyárat? Drasztikus döntésre készül a Volkswagen

A német Correctiv oknyomozó portál belsős információi alapján a VW igazgatótanácsa rendkívül heves vitákat folytat az elkerülhetetlen, radikális szerkezetátalakításról. Ha a vállalat nem változtat a jelenlegi működésén, 2030-tól teljesen veszteségessé válik, ezt pedig a vezetőség mindenképpen meg akarja akadályozni.

Tervezett gyárbezárások és 60 ezres leépítési hullám

Az Oliver Blume vezette igazgatótanács elszánt, és nem szándékozik enyhíteni a drasztikus megszorításokon. A legújabb tervek szerint a helyzet a következőképpen alakul:

Öt gyár zárhat be Európában: A korábban nyilvánosságra hozott négy németországi üzem (Emden, Hannover, Neckarsulm és Zwickau) mellett már egy ötödik európai helyszínt is vizsgálnak. Ez a vizsgálat közvetlenül érinti a győri Audi-gyárat is , amelynek a bezárását vagy jelentős leépítését szintén fontolgatják.

A korábban nyilvánosságra hozott négy németországi üzem (Emden, Hannover, Neckarsulm és Zwickau) mellett már egy ötödik európai helyszínt is vizsgálnak. , amelynek a bezárását vagy jelentős leépítését szintén fontolgatják. 60 ezer ember veszítheti el a munkáját: A korábban tervezett 50 ezer fős elbocsátási létszám a belső dokumentumok szerint 60 ezerre emelkedett. Az évtized végére pedig a konszern globális, 650 ezres munkavállalói bázisából akár 130 ezer alkalmazottat is elküldhetnek .

A korábban tervezett 50 ezer fős elbocsátási létszám a belső dokumentumok szerint 60 ezerre emelkedett. Az évtized végére pedig a konszern globális, 650 ezres munkavállalói bázisából akár . Felezik a modellpalettát: A költségcsökkentés jegyében a Volkswagen a jelenlegi 150 autómodelljének számát drasztikusan, mindössze 75-re csökkenti.

Mi vezetett a Volkswagen válságához?

A belső jelentések szerint a nehéz helyzet mögött két fő ok áll: a rossz gazdálkodás és a lassú piaci reakció.

Miközben a világpiacon rohamosan nő a digitálisan összekapcsolt és elektromos autók iránti kereslet, a VW túl sokáig figyelmen kívül hagyta a trendeket, és csak késve, félszívvel reagált az átállásra. Ráadásul a németországi gyárak termelési költségei kiugróan magasak, így a járműveik képtelenek versenyre kelni az olcsóbb kínai modellekkel. A csökkenő kereslet miatt a VW a korábbiakhoz képest mintegy kétmillióval kevesebb, azaz globálisan mindössze 9 millió jármű értékesítésére készül a jövőben.