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autópálya-matrica

Drágul az autópálya-matrica Magyarországon – mutatjuk az új árakat

24 perce
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A 2026. augusztusi inflációs adatok alapján már kiszámítható, hogyan változhatnak jövőre az úthasználati díjak Magyarországon. Az autópálya-matrica ára 2027 januárjától 1,3 százalékkal emelkedhet, a pontos összegek azonban a vonatkozó rendelet kihirdetésével válnak hivatalossá.
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autópálya-matricadrágulásMagyarország

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedden közzétett adatai szerint 2026 augusztusában a fogyasztói árak átlagosan 1,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet. Az autópálya-matrica következő évi díjának meghatározásánál az előző év augusztusi inflációja az irányadó, így már kiszámíthatók a 2027-re várható összegek tájékoztat a VG.

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Az autópálya-matrica ára a 2026. augusztusi infláció alapján emelkedhet 2027 januárjától
Fotó: Mediaworks

A jelenlegi szabályozás alapján a 2027-es díjak meghatározásánál a 2026. augusztusi, 1,3 százalékos éves inflációt kell figyelembe venni. Ez azt jelenti, hogy a különböző e-matricák ára is ilyen mértékben emelkedhet.

Így változhat az autópálya-matrica ára 2027-ben

A 2026. január 1-jétől érvényes díjak 1,3 százalékos emelésével számolva a következő összegek adódnak:

  • D1M kategória: a napi matrica 2806, a heti 3495, a havi 5663, az éves országos 62 563, az éves vármegyei 7283 forint lehet.
  • D1 kategória: a napi matrica 5622, a heti 6990, a havi 11 315, az éves országos 62 563, az éves vármegyei 7283 forintra emelkedhet.
  • D2 kategória: a napi matrica 7993, a heti 10 171, a havi 16 026, az éves országos 88 789, az éves vármegyei pedig 14 557 forint lehet.
  • U kategória: a napi matrica 5622, a heti 6990, a havi 11 315, az éves országos 62 563, az éves vármegyei pedig 7283 forintra emelkedhet.

A számítás alapján a legtöbb matrica esetében néhány tíz vagy néhány száz forintos áremelkedés várható. A legnagyobb nominális változás a D2 kategória éves országos matricájánál jelentkezhet: ennek jelenlegi 87 650 forintos ára számítás szerint 88 789 forintra nőhet, ami 1139 forintos különbséget jelent.

A fenti összegek a 2026. augusztusi inflációs adat és a jelenlegi díjak alapján kiszámított értékek. A 2027-es díjak a vonatkozó jogszabály kihirdetésével válnak hivatalossá.

 

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