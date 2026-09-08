Drágul az autópálya-matrica Magyarországon – mutatjuk az új árakat

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedden közzétett adatai szerint 2026 augusztusában a fogyasztói árak átlagosan 1,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet. Az autópálya-matrica következő évi díjának meghatározásánál az előző év augusztusi inflációja az irányadó, így már kiszámíthatók a 2027-re várható összegek – tájékoztat a VG.

Az autópálya-matrica ára a 2026. augusztusi infláció alapján emelkedhet 2027 januárjától

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A jelenlegi szabályozás alapján a 2027-es díjak meghatározásánál a 2026. augusztusi, 1,3 százalékos éves inflációt kell figyelembe venni. Ez azt jelenti, hogy a különböző e-matricák ára is ilyen mértékben emelkedhet.

Így változhat az autópálya-matrica ára 2027-ben

A 2026. január 1-jétől érvényes díjak 1,3 százalékos emelésével számolva a következő összegek adódnak:

D1M kategória: a napi matrica 2806, a heti 3495, a havi 5663, az éves országos 62 563, az éves vármegyei 7283 forint lehet.

D1 kategória: a napi matrica 5622, a heti 6990, a havi 11 315, az éves országos 62 563, az éves vármegyei 7283 forintra emelkedhet.

D2 kategória: a napi matrica 7993, a heti 10 171, a havi 16 026, az éves országos 88 789, az éves vármegyei pedig 14 557 forint lehet.

U kategória: a napi matrica 5622, a heti 6990, a havi 11 315, az éves országos 62 563, az éves vármegyei pedig 7283 forintra emelkedhet.

A számítás alapján a legtöbb matrica esetében néhány tíz vagy néhány száz forintos áremelkedés várható. A legnagyobb nominális változás a D2 kategória éves országos matricájánál jelentkezhet: ennek jelenlegi 87 650 forintos ára számítás szerint 88 789 forintra nőhet, ami 1139 forintos különbséget jelent.