Ennek nem fognak örülni az autósok: nemcsak az autópálya-matrica díja fog emelkedni

A Központi Statisztikai Hivatal közzétette a 2026 augusztusára vonatkozó inflációs adatot, amelyből már kiszámolható, mennyibe kerül jövőre az autópálya-matrica. A fogyasztói árak átlagosan 1,3 százalékkal emelkedtek az egy évvel korábbihoz képest.

Az autópálya-matrica 2027-ben 1,3 százalékkal kerülhet többe - Illusztráció

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A szabályok szerint a következő évre érvényes e-matricák árát az előző év augusztusi inflációja alapján határozzák meg.

Ennek alapján 2027-ben várhatóan 1,3 százalékkal emelkednek az útdíjak.

Fontos azonban, hogy ezek egyelőre számított, várható összegek. A végleges árakat azután lehet hivatalosnak tekinteni, hogy a vonatkozó rendelet megjelenik a Magyar Közlönyben – írja a BAON.

Ennyibe kerülhet az autópálya-matrica 2027-ben

A D1M kategóriába tartozó motorkerékpároknál

az országos napi matrica ára a jelenlegi 2770 forintról 2806 forintra,

a heti 3450 forintról 3495 forintra,

a havi 5590 forintról 5663 forintra,

az éves országos 61 760 forintról 62 563 forintra,

a vármegyei 7190 forintról 7283 forintra nőhet.

A személygépkocsiknál, vagyis a D1 kategóriában

az országos napi matrica 5550 forintról 5622 forintra,

a heti 6900 forintról 6990 forintra,

a havi 11 170 forintról 11 315 forintra,

az éves országos 61 760 forintról 62 563 forintra,

a vármegyei 7190 forintról 7283 forintra emelkedhet.

A D2 kategóriában

az országos napi díj 7890 forintról 7993 forintra,

a heti 10 040 forintról 10 171 forintra,

a havi 15 820 forintról 16 026 forintra,

az éves országos pedig 87 650 forintról 88 789 forintra,

a vármegyei matrica ára 14 370 forintról 14 557 forintra nőhet.

A pótkocsikhoz tartozó U kategóriában

az országos napi 5 550 forintról 5 622 forintra

a heti 6 900 forintról 6 990 forintra

a havi 11 170 forintról 11 315 forintra

az éves országos 61 760 forintról 62 563 forintra

a vármegyei 7 190 forintról 7 283 forintra emelkedhet.

A jövő évi díjak tehát várhatóan minden érintett kategóriában magasabbak lesznek a 2026-os áraknál. A végleges összegeket a vonatkozó rendelet Magyar Közlönyben történő megjelenése teszi hivatalossá.

Kérdéses az M1-es kedvezményes matrica sorsa

Nemcsak a jövő évi általános matricaárak változása lehet érdekes az autósok számára. Az is kérdés, hogy 2027-ben megmarad-e a kedvezményes, 15 ezer forintos M1 regionális matrica, amelyet az M1-es autópálya felújításával járó kellemetlenségek miatt vezettek be – írja a Pénzcentrum. A jelenlegi információk szerint egyelőre nem ismert, hogy ez a lehetőség jövőre is megmarad-e