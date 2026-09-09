Ennek nem fognak örülni az autósok: nemcsak az autópálya-matrica díja fog emelkedni

A Központi Statisztikai Hivatal közzétette a 2026 augusztusára vonatkozó inflációs adatot, amelyből már kiszámolható, mennyibe kerül jövőre az autópálya-matrica. A fogyasztói árak átlagosan 1,3 százalékkal emelkedtek az egy évvel korábbihoz képest.
A szabályok szerint a következő évre érvényes e-matricák árát az előző év augusztusi inflációja alapján határozzák meg.
Ennek alapján 2027-ben várhatóan 1,3 százalékkal emelkednek az útdíjak.
Fontos azonban, hogy ezek egyelőre számított, várható összegek. A végleges árakat azután lehet hivatalosnak tekinteni, hogy a vonatkozó rendelet megjelenik a Magyar Közlönyben – írja a BAON.
Ennyibe kerülhet az autópálya-matrica 2027-ben
A D1M kategóriába tartozó motorkerékpároknál
- az országos napi matrica ára a jelenlegi 2770 forintról 2806 forintra,
- a heti 3450 forintról 3495 forintra,
- a havi 5590 forintról 5663 forintra,
- az éves országos 61 760 forintról 62 563 forintra,
- a vármegyei 7190 forintról 7283 forintra nőhet.
A személygépkocsiknál, vagyis a D1 kategóriában
- az országos napi matrica 5550 forintról 5622 forintra,
- a heti 6900 forintról 6990 forintra,
- a havi 11 170 forintról 11 315 forintra,
- az éves országos 61 760 forintról 62 563 forintra,
- a vármegyei 7190 forintról 7283 forintra emelkedhet.
A D2 kategóriában
- az országos napi díj 7890 forintról 7993 forintra,
- a heti 10 040 forintról 10 171 forintra,
- a havi 15 820 forintról 16 026 forintra,
- az éves országos pedig 87 650 forintról 88 789 forintra,
- a vármegyei matrica ára 14 370 forintról 14 557 forintra nőhet.
A pótkocsikhoz tartozó U kategóriában
- az országos napi 5 550 forintról 5 622 forintra
- a heti 6 900 forintról 6 990 forintra
- a havi 11 170 forintról 11 315 forintra
- az éves országos 61 760 forintról 62 563 forintra
- a vármegyei 7 190 forintról 7 283 forintra emelkedhet.
A jövő évi díjak tehát várhatóan minden érintett kategóriában magasabbak lesznek a 2026-os áraknál. A végleges összegeket a vonatkozó rendelet Magyar Közlönyben történő megjelenése teszi hivatalossá.
Kérdéses az M1-es kedvezményes matrica sorsa
Nemcsak a jövő évi általános matricaárak változása lehet érdekes az autósok számára. Az is kérdés, hogy 2027-ben megmarad-e a kedvezményes, 15 ezer forintos M1 regionális matrica, amelyet az M1-es autópálya felújításával járó kellemetlenségek miatt vezettek be – írja a Pénzcentrum. A jelenlegi információk szerint egyelőre nem ismert, hogy ez a lehetőség jövőre is megmarad-e
A pótdíj is komoly összeg lehet
Az autósoknak nemcsak a matrica árának változására érdemes figyelniük, hanem arra is, hogy megfelelő úthasználati jogosultsággal közlekedjenek. Ha valaki matrica nélkül használja a díjköteles útszakaszt, 2026-ban 27 790 forintos alap pótdíjjal számolhat, amennyiben azt 60 napon belül rendezi. 60 napon túl az összeg már 95 730 forintra emelkedik – írja a Vezess.hu.
Ha a D1 éves országos matrica ára 2027-ben 62 560 forintra nő, akkor az alap pótdíj várhatóan 28 150 forintra, az emelt pótdíj pedig 96 970 forintra emelkedik.
Pótdíjkülönbözet is felmerülhet, ha az autós ugyan rendelkezik matricával, de nem a megfelelő díjkategóriájú jogosultságot váltotta meg. Ennek összege 2026-ban 15 530 forint 60 napon belüli fizetés esetén, késedelmes rendezésnél pedig 49 190 forint.