Egyre többen költöznek Budapestről a Balatonhoz, de a tóparti árak őket is elriasztják

Jelentős költözési többletet könyvelhetett el 2025-ben a Balaton térsége: a hét tóparti járásba összesen 1252-vel többen telepedtek le, mint ahányan elhagyták a térséget.

Budapest lakossága a költözések miatt is csökken, miközben a Balaton térsége egyre több új lakót vonz.

Fotó: Fülöp Ildikó / MW

A Sonline egy elemzésre hivatkozva megállapította, hogy az érkezők jelentős része Budapestről és Pest vármegyéből jött, miközben a magas balatoni ingatlanárak miatt egyre többen kereshetnek otthont a környező, kedvezőbb árú településeken.

Országosan tavaly 226 ezren költöztek másik településre, további 191 ezren pedig ugyanazon településen belül változtattak lakóhelyet.

A költözések egyik legfontosabb központja továbbra is Budapest volt. A fővárosból több mint 16 ezren települtek át Pest vármegyébe, az ellenkező irányban pedig csaknem tízezren váltottak lakóhelyet. A két irány különbsége alapján Budapest mintegy 6700 lakost veszített Pest vármegyével szemben.

A Balatonhoz költözők jelentős része Budapestről érkezett

A fővárosból való kiköltözés a Balaton térségében is éreztette hatását.

A hét tóparti járás 1252 fős nettó költözési nyereségének 41 százaléka közvetlenül Budapesthez köthető, míg a fővárost és Pest vármegyét együtt számolva már 79 százalék az arány.

Vagyis a Balatonhoz érkezők jelentős része a Budapest környéki térségből érkezett.

A népszerűség ugyanakkor nem kizárólag a tóparti településekre koncentrálódik. Az ingatlanárak emelkedése miatt azok számára, akik a közvetlenül a Balatonnál található otthonokat már nehezen tudják megfizetni, a környező, olcsóbb települések is alternatívát jelenthetnek. A térségben így szorosan összekapcsolódik a lakóhelyválasztás és az ingatlanárak alakulása.

A kisebb települések felé mozdul az ország

Országszerte egyre többen hagyják el a nagyobb városokat a kisebb településekért. Budapest és a 100–300 ezer lakosú városok jelentős veszteséget szenvedtek el, miközben a 2–5 ezres települések összesen 5800 fős nettó nyereséget értek el. A legerősebb szuburbanizáció Budapest környékén zajlik: a 15 legnagyobb nyertes járásból 12 Pest vármegyében található.

A harmincéves költözési adatsorokból az is látható, hogy a magyarországi mobilitást hosszú időn keresztül erősen befolyásolta a nagy létszámú, az 1970-es években született Ratkó-unoka generáció.

A költözők átlagéletkora 2005 és 2025 között 29,4 évről 35,7 évre emelkedett, miközben a fiatalabb generációk létszáma már kisebb.

Ez a demográfiai változás az ingatlanpiaci mozgásokban is egyre markánsabban megjelenik.