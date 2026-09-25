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bank

Milliókat érinthet: órákra leállnak ezek a banki szolgáltatások

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Három nagy hazai pénzintézet, a K&H Bank, az MBH Bank és az UniCredit Bank is előre tervezett karbantartást végez a következő napokban. Egyes időszakokban a mobilbank, a netbank és az azonnali átutalás sem működik majd, az első jelentősebb leállás pedig már péntek éjszaka elkezdődik.
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bankkarbantartásUniCredit

Több bank ügyfeleinek is érdemes előre elintézniük a fontos pénzügyeiket. A K&H Bank, az MBH Bank és az UniCredit Bank saját közleményében jelezte, hogy karbantartások és technikai fejlesztések miatt átmeneti fennakadások várhatók a szolgáltatásaikban.

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Több bank is leáll Fotó: Unsplash

Több bank leáll: ezt mondja a K&H

A K&H Bank tájékoztatása szerint szeptember 25-én 23 órától szeptember 26-án reggel 8 óráig átmeneti szünetelést vagy lassulást tapasztalhatnak az ügyfelek.

A karbantartás érintheti többek között:

  • a K&H mobilbankot és e-bankot;
  • a K&H SZÉP Kártyát;
  • a 3D Secure szolgáltatást;
  • az e-portfóliót és az e-postát;
  • a K&H Electra rendszert;
  • a bank weboldalát és annak aloldalait.

A kiesés a rendszerekben elérhető pénzügyi, befektetési és kiegészítő szolgáltatásokra is kiterjedhet.

Az átutalások is meghiúsulhatnak az MBH Banknál

Az MBH Bank közleménye szerint több időpontban is karbantartás lesz:

  • szeptember 25-én 22 órától szeptember 26-án 2 óráig;
  • szeptember 26-án 19 és 21 óra között;
  • szeptember 27-én 0 és 4 óra között.

A leállások az MBH Bank Appot, az MBH Netbank különböző változatait, a vállalati netbankot és applikációt, valamint az MBH Direct Bankot is érinthetik.

A jelzett időszakokban az elektronikus csatornákon indított azonnali forintátutalások, valamint a qvik-QR-, qvik-NFC- és qvik-link használatával benyújtott megbízások elutasításra kerülhetnek. A fizetési kérelmek indítása, jóváhagyása és fogadása is szünetelhet. Az elutasított tranzakciókat az ügyfeleknek később újra el kell indítaniuk.

Újabb fennakadás várható szeptember 28-án 22 órától szeptember 29-én 3 óra 59 percig. 

Ebben az időszakban az MBH Bank App 101-es azonosítójú profilja és a korábbi Budapest Bank netbankja nem, vagy csak korlátozottan lesz használható. Tranzakciót indítani és alkalmazáson keresztül jóváhagyni sem lehet majd. Az internetes kártyás vásárlásokat ugyanakkor SMS-ben kapott kóddal továbbra is meg lehet erősíteni.

A bank szeptember 29. és október 14. között több nyíregyházi, komlói, kapuvári, dunaharaszti, budakalászi, gyáli és gyulai ATM-nél is rövid kiesést jelzett.

Az UniCredit rendszerei is órákra leállnak

Az UniCredit Bank szeptember 27-én, vasárnap hajnali 3 és reggel 7 óra között végez technikai fejlesztést és karbantartást.

Ebben az időszakban nem lesz elérhető egyebek mellett:

  • az UniCredit mBanking és az mToken;
  • az üzleti mobilalkalmazás;
  • az eBanking és a SpectraNet szolgáltatásai;
  • az azonnali fizetési forgalom;
  • az ATM-es készpénzbefizetés;
  • az értékpapír-ügyintézés;
  • az ügyfélazonosítást igénylő telefonbank;
  • a MultiCash és az Open Banking API.

A három pénzintézet közleménye alapján azoknak, akik a hétvégén átutalást vagy más fontos banki műveletet terveznek, érdemes azt a karbantartások kezdete előtt elintézniük.

 

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