Milliókat érinthet: órákra leállnak ezek a banki szolgáltatások

Több bank ügyfeleinek is érdemes előre elintézniük a fontos pénzügyeiket. A K&H Bank, az MBH Bank és az UniCredit Bank saját közleményében jelezte, hogy karbantartások és technikai fejlesztések miatt átmeneti fennakadások várhatók a szolgáltatásaikban.
Több bank leáll: ezt mondja a K&H
A K&H Bank tájékoztatása szerint szeptember 25-én 23 órától szeptember 26-án reggel 8 óráig átmeneti szünetelést vagy lassulást tapasztalhatnak az ügyfelek.
A karbantartás érintheti többek között:
- a K&H mobilbankot és e-bankot;
- a K&H SZÉP Kártyát;
- a 3D Secure szolgáltatást;
- az e-portfóliót és az e-postát;
- a K&H Electra rendszert;
- a bank weboldalát és annak aloldalait.
A kiesés a rendszerekben elérhető pénzügyi, befektetési és kiegészítő szolgáltatásokra is kiterjedhet.
Az átutalások is meghiúsulhatnak az MBH Banknál
Az MBH Bank közleménye szerint több időpontban is karbantartás lesz:
- szeptember 25-én 22 órától szeptember 26-án 2 óráig;
- szeptember 26-án 19 és 21 óra között;
- szeptember 27-én 0 és 4 óra között.
A leállások az MBH Bank Appot, az MBH Netbank különböző változatait, a vállalati netbankot és applikációt, valamint az MBH Direct Bankot is érinthetik.
A jelzett időszakokban az elektronikus csatornákon indított azonnali forintátutalások, valamint a qvik-QR-, qvik-NFC- és qvik-link használatával benyújtott megbízások elutasításra kerülhetnek. A fizetési kérelmek indítása, jóváhagyása és fogadása is szünetelhet. Az elutasított tranzakciókat az ügyfeleknek később újra el kell indítaniuk.
Újabb fennakadás várható szeptember 28-án 22 órától szeptember 29-én 3 óra 59 percig.
Ebben az időszakban az MBH Bank App 101-es azonosítójú profilja és a korábbi Budapest Bank netbankja nem, vagy csak korlátozottan lesz használható. Tranzakciót indítani és alkalmazáson keresztül jóváhagyni sem lehet majd. Az internetes kártyás vásárlásokat ugyanakkor SMS-ben kapott kóddal továbbra is meg lehet erősíteni.
A bank szeptember 29. és október 14. között több nyíregyházi, komlói, kapuvári, dunaharaszti, budakalászi, gyáli és gyulai ATM-nél is rövid kiesést jelzett.
Az UniCredit rendszerei is órákra leállnak
Az UniCredit Bank szeptember 27-én, vasárnap hajnali 3 és reggel 7 óra között végez technikai fejlesztést és karbantartást.
Ebben az időszakban nem lesz elérhető egyebek mellett:
- az UniCredit mBanking és az mToken;
- az üzleti mobilalkalmazás;
- az eBanking és a SpectraNet szolgáltatásai;
- az azonnali fizetési forgalom;
- az ATM-es készpénzbefizetés;
- az értékpapír-ügyintézés;
- az ügyfélazonosítást igénylő telefonbank;
- a MultiCash és az Open Banking API.
A három pénzintézet közleménye alapján azoknak, akik a hétvégén átutalást vagy más fontos banki műveletet terveznek, érdemes azt a karbantartások kezdete előtt elintézniük.