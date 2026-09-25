Milliókat érinthet: órákra leállnak ezek a banki szolgáltatások

Több bank ügyfeleinek is érdemes előre elintézniük a fontos pénzügyeiket. A K&H Bank, az MBH Bank és az UniCredit Bank saját közleményében jelezte, hogy karbantartások és technikai fejlesztések miatt átmeneti fennakadások várhatók a szolgáltatásaikban.

Több bank is leáll Fotó: Unsplash

Több bank leáll: ezt mondja a K&H

A K&H Bank tájékoztatása szerint szeptember 25-én 23 órától szeptember 26-án reggel 8 óráig átmeneti szünetelést vagy lassulást tapasztalhatnak az ügyfelek.

A karbantartás érintheti többek között:

a K&H mobilbankot és e-bankot;

a K&H SZÉP Kártyát;

a 3D Secure szolgáltatást;

az e-portfóliót és az e-postát;

a K&H Electra rendszert;

a bank weboldalát és annak aloldalait.

A kiesés a rendszerekben elérhető pénzügyi, befektetési és kiegészítő szolgáltatásokra is kiterjedhet.

Az átutalások is meghiúsulhatnak az MBH Banknál

Az MBH Bank közleménye szerint több időpontban is karbantartás lesz:

szeptember 25-én 22 órától szeptember 26-án 2 óráig;

szeptember 26-án 19 és 21 óra között;

szeptember 27-én 0 és 4 óra között.

A leállások az MBH Bank Appot, az MBH Netbank különböző változatait, a vállalati netbankot és applikációt, valamint az MBH Direct Bankot is érinthetik.

A jelzett időszakokban az elektronikus csatornákon indított azonnali forintátutalások, valamint a qvik-QR-, qvik-NFC- és qvik-link használatával benyújtott megbízások elutasításra kerülhetnek. A fizetési kérelmek indítása, jóváhagyása és fogadása is szünetelhet. Az elutasított tranzakciókat az ügyfeleknek később újra el kell indítaniuk.

Újabb fennakadás várható szeptember 28-án 22 órától szeptember 29-én 3 óra 59 percig.

Ebben az időszakban az MBH Bank App 101-es azonosítójú profilja és a korábbi Budapest Bank netbankja nem, vagy csak korlátozottan lesz használható. Tranzakciót indítani és alkalmazáson keresztül jóváhagyni sem lehet majd. Az internetes kártyás vásárlásokat ugyanakkor SMS-ben kapott kóddal továbbra is meg lehet erősíteni.

A bank szeptember 29. és október 14. között több nyíregyházi, komlói, kapuvári, dunaharaszti, budakalászi, gyáli és gyulai ATM-nél is rövid kiesést jelzett.