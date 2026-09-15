Megugrottak az átutalási csalások Magyarországon – súlyos számokat közölt az MNB

Jelentősen nőtt az átutalási forgalomban elkövetett visszaélések értéke Magyarországon a második negyedévben. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a banki átutalásokhoz kapcsolódó visszaélések száma 8,4 százalékkal, értékük pedig 27,9 százalékkal emelkedett az előző negyedévhez képest.

Az MNB szerint megugrott az átutalási visszaélések értéke, miközben egyre több banki átutalás indul mobilról, és gyorsan terjed a qvik fizetés (illusztráció) Forrás: Pexels

Egyre több banki átutalás indul mobiltelefonról

A növekedés ugyanakkor teljes egészében a vállalati szektorhoz kötődött. A lakossági banki átutalások esetében a visszaélések összértéke 400 millió forinttal, vagyis 15,4 százalékkal csökkent. A fizetési kártyás visszaélések száma közben 8 százalékkal emelkedett, ezek összértéke azonban érdemben nem változott.

Az MNB adatai szerint tovább nőtt a mobilbank használata is. A második negyedévben már az átutalások több mint harmadát mobilbanki alkalmazásból indították. A mobilbanki utalások száma éves összevetésben 16,7 százalékkal, értékük pedig 17,4 százalékkal nőtt.

A negyedév során csaknem 131 millió forintátutalás történt, összesen 304 ezer milliárd forint értékben. Az azonnali átutalások száma egy év alatt 6,4 százalékkal emelkedett. A magyar fejlesztésű qvik azonnali fizetés használata is gyorsan terjed.

A második negyedévben 4,6 millió qvik fizetés teljesült 1144 milliárd forint értékben, ezek értékének túlnyomó részét a fizetési kérelemre indított utalások adták.

A hazai szolgáltatók fizetési kártyáival 588 millió vásárlást hajtottak végre, ami 10,3 százalékos növekedés. Ezek összértéke 6,8 ezer milliárd forint volt. A jegybank azt is jelezte, hogy a második negyedév végén egy jelentős méretű új szereplő lépett be a magyar pénzforgalmi piacra. Ennek hatása várhatóan a következő negyedév adataiban jelenik majd meg érdemben.