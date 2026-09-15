Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
banki átutalás

Megugrottak az átutalási csalások Magyarországon – súlyos számokat közölt az MNB

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Riasztó ütemben szaporodnak a csalások, miközben egyre több pénzügyet intézünk néhány érintéssel a telefonunkról. A banki átutalás során elkövetett visszaélések száma nőtt, miközben már az utalások több mint harmada mobilbankból indul.
Link másolása
Vágólapra másolva!
banki átutalásmagyar nemzeti bankpénzcsalás

Jelentősen nőtt az átutalási forgalomban elkövetett visszaélések értéke Magyarországon a második negyedévben. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a banki átutalásokhoz kapcsolódó visszaélések száma 8,4 százalékkal, értékük pedig 27,9 százalékkal emelkedett az előző negyedévhez képest.

Az MNB szerint megugrott az átutalási visszaélések értéke, miközben egyre több banki átutalás indul mobilról, és gyorsan terjed a qvik fizetés.
Az MNB szerint megugrott az átutalási visszaélések értéke, miközben egyre több banki átutalás indul mobilról, és gyorsan terjed a qvik fizetés (illusztráció) Forrás: Pexels

Egyre több banki átutalás indul mobiltelefonról

A növekedés ugyanakkor teljes egészében a vállalati szektorhoz kötődött. A lakossági banki átutalások esetében a visszaélések összértéke 400 millió forinttal, vagyis 15,4 százalékkal csökkent. A fizetési kártyás visszaélések száma közben 8 százalékkal emelkedett, ezek összértéke azonban érdemben nem változott.

Az MNB adatai szerint tovább nőtt a mobilbank használata is. A második negyedévben már az átutalások több mint harmadát mobilbanki alkalmazásból indították. A mobilbanki utalások száma éves összevetésben 16,7 százalékkal, értékük pedig 17,4 százalékkal nőtt.

A negyedév során csaknem 131 millió forintátutalás történt, összesen 304 ezer milliárd forint értékben. Az azonnali átutalások száma egy év alatt 6,4 százalékkal emelkedett. A magyar fejlesztésű qvik azonnali fizetés használata is gyorsan terjed. 

A második negyedévben 4,6 millió qvik fizetés teljesült 1144 milliárd forint értékben, ezek értékének túlnyomó részét a fizetési kérelemre indított utalások adták.

A hazai szolgáltatók fizetési kártyáival 588 millió vásárlást hajtottak végre, ami 10,3 százalékos növekedés. Ezek összértéke 6,8 ezer milliárd forint volt. A jegybank azt is jelezte, hogy a második negyedév végén egy jelentős méretű új szereplő lépett be a magyar pénzforgalmi piacra. Ennek hatása várhatóan a következő negyedév adataiban jelenik majd meg érdemben.

Így előzhető meg a banki csalás néhány egyszerű lépéssel

Egyre kifinomultabb módszerekkel próbálnak pénzhez jutni az online csalók, akik hivatalosnak tűnő üzenetekkel tévesztik meg az áldozatokat. A banki csalások megelőzésében kiemelten fontos a körültekintő ellenőrzés.

Az 5 leggyakoribb csalás, amibe bárki belefuthat: ezekre figyelj a hétköznapokban

Újabb trükkös átverésre figyelmeztetik az autósokat, ezúttal az önkiszolgáló benzinkutaknál próbálkoznak a rosszfiúk. Ez a csalás azonban csak egy a számos hétköznapi módszer közül, amelyekkel a bűnözők pénzt vagy személyes adatokat próbálnak megszerezni. Mutatjuk az öt leggyakoribb módszert, amelyre érdemes odafigyelni.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!