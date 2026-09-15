Megugrottak az átutalási csalások Magyarországon – súlyos számokat közölt az MNB

Jelentősen nőtt az átutalási forgalomban elkövetett visszaélések értéke Magyarországon a második negyedévben. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a banki átutalásokhoz kapcsolódó visszaélések száma 8,4 százalékkal, értékük pedig 27,9 százalékkal emelkedett az előző negyedévhez képest.
Egyre több banki átutalás indul mobiltelefonról
A növekedés ugyanakkor teljes egészében a vállalati szektorhoz kötődött. A lakossági banki átutalások esetében a visszaélések összértéke 400 millió forinttal, vagyis 15,4 százalékkal csökkent. A fizetési kártyás visszaélések száma közben 8 százalékkal emelkedett, ezek összértéke azonban érdemben nem változott.
Az MNB adatai szerint tovább nőtt a mobilbank használata is. A második negyedévben már az átutalások több mint harmadát mobilbanki alkalmazásból indították. A mobilbanki utalások száma éves összevetésben 16,7 százalékkal, értékük pedig 17,4 százalékkal nőtt.
A negyedév során csaknem 131 millió forintátutalás történt, összesen 304 ezer milliárd forint értékben. Az azonnali átutalások száma egy év alatt 6,4 százalékkal emelkedett. A magyar fejlesztésű qvik azonnali fizetés használata is gyorsan terjed.
A második negyedévben 4,6 millió qvik fizetés teljesült 1144 milliárd forint értékben, ezek értékének túlnyomó részét a fizetési kérelemre indított utalások adták.
A hazai szolgáltatók fizetési kártyáival 588 millió vásárlást hajtottak végre, ami 10,3 százalékos növekedés. Ezek összértéke 6,8 ezer milliárd forint volt. A jegybank azt is jelezte, hogy a második negyedév végén egy jelentős méretű új szereplő lépett be a magyar pénzforgalmi piacra. Ennek hatása várhatóan a következő negyedév adataiban jelenik majd meg érdemben.
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