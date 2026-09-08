Ennek sok utas örülhet a buszokon, fontos változás jön a jegyvásárlásoknál

Új fizetési lehetőség jelent meg több fővárosi autóbuszon 2026. szeptember 8-tól. A bankkártyás jegyvásárlás révén az utasok egyes járatokon már a sofőrnél is kifizethetik bankkártyával a helyszínen váltott vonaljegyet, amelyet korábban kizárólag készpénzzel lehetett megvenni.

Több BKK-járaton is elérhetővé vált a bankkártyás jegyvásárlás, később pedig újabb budapesti buszokon jelenhet meg a szolgáltatás Forrás: BKK

Három budapesti buszjáraton már elérhető a bankkártyás fizetés

A BKK közlése szerint elsőként a turisztikailag frekventált területeket kiszolgáló járatokon vezették be az új lehetőséget. Szeptember 8-tól a következő buszokon lehet bankkártyával helyszíni vonaljegyet vásárolni:

105-ös autóbusz;

210-es autóbusz;

210B autóbusz.

A jegy továbbra is hagyományos papírjegy, a változás kizárólag a fizetés módját érinti. A járművezetőknél hordozható POS-terminálok vannak, így az utasoknak már nem kell készpénzzel rendelkezniük. A megvásárolt jegyet ugyanakkor a fizetés után továbbra is érvényesíteni kell, ugyanúgy, mint a készpénzzel megváltott helyszíni vonaljegyet. A bankkártyás jegyvásárlás a budapesti buszokon nemcsak hagyományos bankkártyával működik. A BKK szerint digitális tárcába regisztrált virtuális bankkártyával is lehet fizetni.

További buszjáratokon is megjelenhet az új lehetőség

A mostani rendszer egyelőre pilotprogramként működik, de a tapasztalatok alapján később több járatra is kiterjeszthetik. A tervek szerint október közepén már a 200E repülőtéri járaton is megjelenhet a bankkártyás helyszíni jegyvásárlás. 2027 első negyedévében pedig a 16-os, 16A, 116-os, 216-os, 178-as és 26-os buszokon is bevezethetik.

A fejlesztés a BKK hosszabb távú terveibe illeszkedik. A társaság a Budapest Pay&GO szolgáltatás teljes körű bevezetésére készül, amely jelenleg már valamennyi metróvonalon és a 100E Repülőtéri Expresszjáraton is elérhető – olvasható a BKK sajtóközleményében.

Több BKK-járat menetrendje is megváltozott szeptember elsejétől

Szeptember 1-jétől visszaállt a tanítási időszakra érvényes, sűrűbb menetrend Budapesten. A BKK több vonalon is módosított a közlekedésen: egyes járatok azóta gyakrabban indulnak, máshol pedig nagyobb befogadóképességű járművek közlekednek.