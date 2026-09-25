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bayer construct

Csődeljárás indult a magyar építőipari óriás, a Bayer Construct ellen

1 órája
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Komoly bajba került Balázs Attila építőipari cége, amely ellen hivatalosan is megindult a csődeljárás. A Bayer Construct hat hónapos fizetési haladékot kapott, miközben a vállalat és a kormány 300 milliárd forintról vitázik.
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bayer constructkormánybalázs attilafővárosi törvényszék

Szeptember 25-én hivatalosan is elindult a Bayer Construct Zrt. csődeljárása. A Balázs Attila érdekeltségébe tartozó építőipari óriás hat hónapos fizetési moratóriumot kapott, miközben a hitelezőknek 30 napjuk van követeléseik bejelentésére – írja a Blikk.

Csődeljárás indult a Bayer Construct ellen. Balázs Attila építőipari cége fizetési haladékot kapott. A vállalat és a kormány 300 milliárd forintról vitázik.
Csődeljárás indult a Bayer Construct ellen. Balázs Attila építőipari cége fizetési haladékot kapott. A vállalat és a kormány 300 milliárd forintról vitázik (A képen Balázs Attila) Fotó: YouTube

Csődeljárás indult a Bayer Construct ellen

A Fővárosi Törvényszék tájékoztatása szerint a Bayer Construct ügyét a kormány korábban stratégiailag kiemelt jelentőségűvé nyilvánította. Az eljárást ezért a Fővárosi Törvényszék folytatja le, a folyamat felügyeletére pedig a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft.-t rendelték ki.

A csődeljárás nem jelenti a Bayer Construct azonnali megszűnését. A vállalat hat hónapos védett időszakot kapott, amely alatt a vagyonfelügyelő ellenőrzése mellett megpróbálhat megállapodni hitelezőivel és talpon maradni. Az ügy hátterében a Zuglói Városközpont körül kialakult súlyos vita áll. A Tisza-kormány augusztusban elállt a gigaprojekt megvásárlásától, és szerződésszegésekre hivatkozva 300 milliárd forintot követel vissza a cégcsoporttól.

A Bayer Construct vitatja az állításokat. A cég szerint az irodakomplexum határidőre és műszakilag hibátlanul elkészült, ezért peres úton akarja kikényszeríteni a végleges adásvételi szerződés aláírását.

 

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