Csődeljárás indult a magyar építőipari óriás, a Bayer Construct ellen

Szeptember 25-én hivatalosan is elindult a Bayer Construct Zrt. csődeljárása. A Balázs Attila érdekeltségébe tartozó építőipari óriás hat hónapos fizetési moratóriumot kapott, miközben a hitelezőknek 30 napjuk van követeléseik bejelentésére – írja a Blikk.

Csődeljárás indult a Bayer Construct ellen. Balázs Attila építőipari cége fizetési haladékot kapott. A vállalat és a kormány 300 milliárd forintról vitázik (A képen Balázs Attila) Fotó: YouTube

Csődeljárás indult a Bayer Construct ellen

A Fővárosi Törvényszék tájékoztatása szerint a Bayer Construct ügyét a kormány korábban stratégiailag kiemelt jelentőségűvé nyilvánította. Az eljárást ezért a Fővárosi Törvényszék folytatja le, a folyamat felügyeletére pedig a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft.-t rendelték ki.

A csődeljárás nem jelenti a Bayer Construct azonnali megszűnését. A vállalat hat hónapos védett időszakot kapott, amely alatt a vagyonfelügyelő ellenőrzése mellett megpróbálhat megállapodni hitelezőivel és talpon maradni. Az ügy hátterében a Zuglói Városközpont körül kialakult súlyos vita áll. A Tisza-kormány augusztusban elállt a gigaprojekt megvásárlásától, és szerződésszegésekre hivatkozva 300 milliárd forintot követel vissza a cégcsoporttól.

A Bayer Construct vitatja az állításokat. A cég szerint az irodakomplexum határidőre és műszakilag hibátlanul elkészült, ezért peres úton akarja kikényszeríteni a végleges adásvételi szerződés aláírását.