Újra drágul a benzin, ennyivel kell többet fizetni az autósoknak

Újabb árváltozás érinti a hazai autósokat: szeptember 8-án 5 forinttal emelkedett a 95-ös benzin országos átlagára, miközben a gázolajé a tegnapi szinten maradt.

Drágult a 95-ös benzin, amelynek országos átlagára már 622 forint literenként. A gázolaj ára ezúttal változatlan maradt.

Fotó: Havran Zoltán / MW

Megint a benzin ára ugrott meg

A Holtankoljak.hu aktuális adatai szerint jelenleg az alábbi átlagárakkal találkozhatnak az autósok a magyarországi kutakon:

95-ös benzin: 622 Ft/liter

Gázolaj: 697 Ft/liter

Az árak országos átlagot jelentenek, így az egyes töltőállomásokon ettől eltérő összegekkel találkozhatnak az autósok.

Az árváltozás a megelőző nap országos átlagárához képest értendő.

Mint arról korábban beszámoltunk, az elszálló üzemanyagárak továbbra is komoly terhet jelentenek az autósoknak. Közben ismét napirendre került a védett árak kérdése, a gazdasági miniszter pedig arról is beszélt, milyen segítségre számíthatnak a dízelautósok.