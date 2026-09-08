Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
benzin

Újra drágul a benzin, ennyivel kell többet fizetni az autósoknak

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Rossz hírt kaptak az autósok: ismét drágult a benzin Magyarországon. Megmutatjuk, mennyibe kerül szeptember 8-án egy liter benzin a hazai kutakon.
Link másolása
Vágólapra másolva!
benzinautósokgázolaj

Újabb árváltozás érinti a hazai autósokat: szeptember 8-án 5 forinttal emelkedett a 95-ös benzin országos átlagára, miközben a gázolajé a tegnapi szinten maradt.

benzin
Drágult a 95-ös benzin, amelynek országos átlagára már 622 forint literenként. A gázolaj ára ezúttal változatlan maradt.
Fotó: Havran Zoltán / MW

Megint a benzin ára ugrott meg

A Holtankoljak.hu aktuális adatai szerint jelenleg az alábbi átlagárakkal találkozhatnak az autósok a magyarországi kutakon:

  • 95-ös benzin: 622 Ft/liter
  • Gázolaj: 697 Ft/liter

Az árak országos átlagot jelentenek, így az egyes töltőállomásokon ettől eltérő összegekkel találkozhatnak az autósok. 

Az árváltozás a megelőző nap országos átlagárához képest értendő.

Mint arról korábban beszámoltunk, az elszálló üzemanyagárak továbbra is komoly terhet jelentenek az autósoknak. Közben ismét napirendre került a védett árak kérdése, a gazdasági miniszter pedig arról is beszélt, milyen segítségre számíthatnak a dízelautósok.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!