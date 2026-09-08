Újra drágul a benzin, ennyivel kell többet fizetni az autósoknak

Rossz hírt kaptak az autósok: ismét drágult a benzin Magyarországon. Megmutatjuk, mennyibe kerül szeptember 8-án egy liter benzin a hazai kutakon.
Újabb árváltozás érinti a hazai autósokat: szeptember 8-án 5 forinttal emelkedett a 95-ös benzin országos átlagára, miközben a gázolajé a tegnapi szinten maradt.
Megint a benzin ára ugrott meg
A Holtankoljak.hu aktuális adatai szerint jelenleg az alábbi átlagárakkal találkozhatnak az autósok a magyarországi kutakon:
- 95-ös benzin: 622 Ft/liter
- Gázolaj: 697 Ft/liter
Az árak országos átlagot jelentenek, így az egyes töltőállomásokon ettől eltérő összegekkel találkozhatnak az autósok.
Az árváltozás a megelőző nap országos átlagárához képest értendő.
Mint arról korábban beszámoltunk, az elszálló üzemanyagárak továbbra is komoly terhet jelentenek az autósoknak. Közben ismét napirendre került a védett árak kérdése, a gazdasági miniszter pedig arról is beszélt, milyen segítségre számíthatnak a dízelautósok.
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