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benzin

Megérkezett a friss hír az üzemanyagárakról, ennyibe kerül ma a tankolás

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Ma nem változtak az üzemanyagárak, így a tegnapi országos átlagokhoz képest sem a 95-ös benzin, sem a gázolaj ára nem módosult – közölte a Holtankoljak.hu.
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benzinliterforintgázolaj

A jelenlegi országos átlagárak szerint a 95-ös benzinért 626 forintot, míg a gázolajért 701 forintot kell fizetni literenként.

benzin
Ennyibe kerül ma egy liter benzin. Fotó: Pezzetta Umberto

Így alakul ma a benzin ára

Mai országos átlagárak:

95-ös benzin: 626 Ft/liter
Gázolaj: 701 Ft/liter

Az adatok a magyarországi töltőállomások aktuális árai alapján számított országos átlagokat mutatják. Az egyes kutakon ettől eltérő árakkal is találkozhatnak az autósok.

 

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