Megérkezett a friss hír az üzemanyagárakról, ennyibe kerül ma a tankolás

A jelenlegi országos átlagárak szerint a 95-ös benzinért 626 forintot, míg a gázolajért 701 forintot kell fizetni literenként.

Ennyibe kerül ma egy liter benzin. Fotó: Pezzetta Umberto

Így alakul ma a benzin ára

Mai országos átlagárak:

95-ös benzin: 626 Ft/liter

Gázolaj: 701 Ft/liter

Az adatok a magyarországi töltőállomások aktuális árai alapján számított országos átlagokat mutatják. Az egyes kutakon ettől eltérő árakkal is találkozhatnak az autósok.