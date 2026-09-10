Megérkezett a friss hír az üzemanyagárakról, ennyibe kerül ma a tankolás

Ma nem változtak az üzemanyagárak, így a tegnapi országos átlagokhoz képest sem a 95-ös benzin, sem a gázolaj ára nem módosult – közölte a Holtankoljak.hu.
A jelenlegi országos átlagárak szerint a 95-ös benzinért 626 forintot, míg a gázolajért 701 forintot kell fizetni literenként.
Így alakul ma a benzin ára
Mai országos átlagárak:
95-ös benzin: 626 Ft/liter
Gázolaj: 701 Ft/liter
Az adatok a magyarországi töltőállomások aktuális árai alapján számított országos átlagokat mutatják. Az egyes kutakon ettől eltérő árakkal is találkozhatnak az autósok.
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