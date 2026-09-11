Brutális üzemanyagár-drágulás jöhet – ennyibe kerül ma egy liter benzin

A jelenlegi országos átlagárak szerint a 95-ös benzin 626 forintba, míg a gázolaj 701 forintba kerül literenként.

Drágult a 95-ös benzin, amelynek országos átlagára már 622 forint literenként. A gázolaj ára ezúttal változatlan maradt.

Fotó: Havran Zoltán / MW

Pénteki üzemanyagárak, ennyibe kerül ma a benzin és a gázolaj

Mai országos átlagárak:

95-ös benzin: 626 Ft/liter

Gázolaj: 701 Ft/liter

Az országos átlagokat a magyarországi töltőállomások aktuális árai alapján számítják. Az egyes kutakon ettől eltérő árakkal is találkozhatnak az autósok.