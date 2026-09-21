Drágulással indult a hét a kutakon: ennyibe kerül most egy liter üzemanyag

Ismét emelkedett a 95-ös benzin országos átlagára: hétfőn egy forinttal kellett többet fizetni érte, mint pénteken. A gázolaj ára nem változott, továbbra is jóval 700 forint felett maradt.
Újabb árváltozással indult a hét a magyarországi benzinkutakon. A 95-ös benzin országos átlagára péntekhez képest egy forinttal emelkedett, így szeptember 21-én literenként 636 forintba került. A gázolaj átlagára ezúttal nem változott, továbbra is 709 forint volt literenként.
Ennyibe kerül a benzin
Az aktuális országos átlagárak:
95-ös benzin: 636 forint/liter
Gázolaj: 709 forint/liter
Az egyes töltőállomásokon alkalmazott árak eltérhetnek az országos átlagtól.
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