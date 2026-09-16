Rossz hír érkezett az autósoknak: nagyot ugrott a benzin ára

Szerdán emelkedett a 95-ös benzin országos átlagára Magyarországon, miközben a gázolaj ára változatlan maradt. A benzin literenkénti átlagára öt forinttal nőtt az előző naphoz képest - írja a Holtankoljak.

Nagyon drágul a benzin - Fotó: 123RF

Mennyibe kerül átlagosan a benzin?

A friss adatok szerint szeptember 16-án a 95-ös benzin országos átlagára 631 forint literenként, szemben az előző napi 626 forinttal. A gázolaj átlagára továbbra is 701 forint literenként.

A változás azért is figyelemre méltó, mert a nemzetközi olajpiaci árak az elmúlt napokban magas szinten mozogtak, a hazai gázolaj ára azonban egyelőre nem változott.

Az országos átlagárak a magyarországi töltőállomások aktuális árai alapján készülnek, ezért az egyes kutakon ennél alacsonyabb vagy magasabb árakkal is találkozhatnak az autósok.

Az Origónak Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója kifejtette: az üzemanyagár alakulását a következő hetekben a Hormuzi-szoros helyzete, az orosz dízelexport és a forint árfolyama is meghatározhatja, a legrosszabb forgatókönyv szerint pedig akár 900 forintos dízelár is jöhet.