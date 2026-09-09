Újabb rossz hírt kaptak az autósok, megint drágultak az üzemanyagok

A benzin átlagára ezzel 626 forintra emelkedett literenként, míg a gázolajért átlagosan 701 forintot kell fizetni literenként.

Rossz hír az autósoknak, megint drágult a benzin és a gázolaj.

Fotó: Havran Zoltán / MW

Újabb drágulás a kutakon, ennyibe kerül most a benzin és a gázolaj

Az országos átlagárak a magyarországi töltőállomások aktuális árai alapján készülnek, ezért az egyes kutakon ettől eltérő árakkal is találkozhatnak az autósok – hívta fel a figyelmet a Holtankoljak.hu.