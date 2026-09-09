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gázolaj

Újabb rossz hírt kaptak az autósok, megint drágultak az üzemanyagok

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Ismét emelkedtek az üzemanyagárak. A Holtankoljak.hu szeptember 9-i adatai szerint a 95-ös benzin és a gázolaj országos átlagára is 4 forinttal nőtt az előző naphoz képest.
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gázolajforintbenzin

A benzin átlagára ezzel 626 forintra emelkedett literenként, míg a gázolajért átlagosan 701 forintot kell fizetni literenként.

benzin
Rossz hír az autósoknak, megint drágult a benzin és a gázolaj.
Fotó: Havran Zoltán / MW

Újabb drágulás a kutakon, ennyibe kerül most a benzin és a gázolaj

Az országos átlagárak a magyarországi töltőállomások aktuális árai alapján készülnek, ezért az egyes kutakon ettől eltérő árakkal is találkozhatnak az autósok – hívta fel a figyelmet a Holtankoljak.hu.

A szeptember 9-i adatok alapján tehát a dízeleseknek továbbra is mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk, mint a benzineseknek.

 

 

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