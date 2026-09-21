Black Friday: ne dőlj be a nagy akcióknak, már ellenőrzik a kedvezményeket!

A fogyasztóvédelmi szakemberek már megkezdték az ellenőrzéseket, mivel a Black Fridayhoz kapcsolódó akciók az elmúlt években egyre hosszabb időszakot ölelnek fel. A kiemelt időszakban számos terméket kínálnak jelentős kedvezménnyel, ezért a hatóság azt vizsgálja, hogy a kereskedők megfelelően tájékoztatják-e a vásárlókat az árengedményekről.

A Black Friday időszakában különösen fontos, hogy a vásárlók valódi kedvezményekkel és egyértelmű árfeltüntetéssel találkozzanak - Illusztráció

Fotó: Pixabay

Tavaly sok üzletnél találtak szabálytalanságot a Black Friday alatt

Az ellenőrzéseket a kormányhivatalok végzik a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szakmai irányításával. A cél a vásárlók anyagi érdekeinek védelme és a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok kiszűrése. A fokozott ellenőrzést a tavalyi tapasztalatok is indokolják:

2025-ben a szakemberek 110 hagyományos üzletet ellenőriztek a Black Fridayhoz kapcsolódóan, és 25 esetben találtak jogsértést.

Az online ellenőrzések során 906 termék akciós árfeltüntetését vizsgálták. Ezek közül 131 terméknél találtak hiányosságot, ami mintegy 14 százalékos kifogásolási arányt jelent.

A korábbi árat is ellenőrzik

A fogyasztóvédelmi hatóság kiemelten vizsgálja, hogy a vásárló számára ténylegesen fizetendő ár egyértelműen, jól láthatóan és könnyen azonosítható módon szerepel-e.

Illusztráció

Fotó: Pixabay

Árcsökkentés esetén azt is ellenőrzik, hogy a kereskedő megfelelően tünteti-e fel a korábbi árat. A kedvezmény mértékét ugyanis az akciót megelőző 30 napban alkalmazott legalacsonyabb árhoz kell viszonyítani.

A hatóság szükség esetén az adott termék ártörténetét is megvizsgálja. Próbavásárlással pedig azt is ellenőrizhetik, hogy a meghirdetett kedvezmény a vásárlás során valóban érvényesül-e.

Erre érdemes figyelni vásárlás előtt

A hatóság célja, hogy a Black Friday időszakában is tisztességes kereskedelmi gyakorlatok érvényesüljenek, és a vásárlók valós, egyértelmű és ellenőrizhető információk alapján dönthessenek.

A fogyasztóknak ezért érdemes nemcsak a feltüntetett kedvezmény mértékét megnézniük, hanem a korábbi árat és a ténylegesen fizetendő összeget is ellenőrizniük a vásárlás előtt.