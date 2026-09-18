Távozik Warren Buffett, már meg is van az útódja

Warren Buffett lemondott a Berkshire Hathaway igazgatótanácsának elnöki posztjáról – számolt be a The New York Times. A legendás amerikai befektető a továbbiakban emeritus elnökként vesz részt a vállalat életében, és megtartja helyét az igazgatótanácsban.

Buffett 96 évesen visszavonul, fia veszi át a Berkshire Hathaway vezetését Fotó: The Asahi Shimbun/Getty Images

Az új elnök Buffett fia, Howard Buffett lesz. A változás egy több mint hat évtizeden át tartó korszak végét jelenti a vállalatnál.

Buffett a részvényesekhez intézett levelében úgy fogalmazott, hogy az igazgatótanács elnökeként végzett munka élete legnagyobb megtiszteltetése volt. Hozzátette, hogy soha nem vette természetesnek a részvényesek belé vetett bizalmát, ugyanakkor – mint írta – „az idő nyomot hagy”.

Egy kis textilgyárból lett óriásvállalat

Warren Buffett 1965-ben szerezte meg a Berkshire Hathawayt, amely akkor még egy nebraskai, textilipari vállalat volt. A befektető ezt követően fokozatosan egy hatalmas konglomerátummá építette át, amelynek meghatározó területei közé tartozik a befektetési és biztosítási üzletág.

Buffett irányítása alatt a Berkshire Hathaway a világ egyik legismertebb vállalatává vált, miközben maga a befektető is a világ leggazdagabb emberei közé került. A Forbes jelenlegi becslése szerint vagyona mintegy 144 milliárd dollár, amivel a magazin milliárdoslistájának tizedik helyén áll.

A Berkshire Hathaway irányításának átadása már korábban megkezdődött. Buffett 2025 májusában a vezérigazgatói posztról is lemondott, és helyét hosszú ideje mellette dolgozó helyettese, Greg Abel vette át.

A mostani döntéssel Buffett a vállalat igazgatótanácsának éléről is távozik, miközben továbbra is tagja marad a testületnek.

A Berkshire Hathaway így egy olyan korszak után lép tovább, amelyben Buffett neve gyakorlatilag összeforrt a vállalattal.