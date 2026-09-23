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Nagyon rossz hír a dohányosoknak: jelentősen drágulhat a cigaretta

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dohánytermék

Nagyon rossz hír a dohányosoknak: jelentősen drágulhat a cigaretta, novembertől újabb adóemelés jön

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Novembertől magasabb jövedéki adó terheli a dohánytermékeket, ami egyes termékeknél jelentős áremelkedést hozhat. A cigaretta ára az adóemelés miatt várhatóan tovább nő, a trafikosok pedig attól tartanak, hogy a drágulás a feketepiacot is erősítheti.
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dohánytermékadócigaretta

November 1-jétől emelkedik a dohánytermékek jövedéki adója. A változás több termékkategóriát érint: drágul a cigaretta, a szivar és szivarka, a fogyasztási dohány, a töltőfolyadékok, a nikotinpárnák és a hevített dohánytermékek.

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A cigaretta ára az adóemelés miatt várhatóan tovább nő - Illusztráció
Fotó: Pixabay

A Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetsége (MDKSZ) szerint az intézkedés egyes termékeknél

akár 300 forintot meghaladó drágulást is eredményezhet.

A szervezet úgy számol, hogy gyakorlatilag valamennyi ismert dohánytermék-kategóriát érinti az adóemelés.

A cigaretta jövedéki adója 13,6 százalékkal, a szivaré és szivarkáé 16,6 százalékkal, a töltőfolyadékoké 13,9 százalékkal, a nikotinpárnáké pedig közel 13 százalékkal emelkedik. A fogyasztási dohány adója 14,75 százalékkal nő, míg a hevített termékeknél 31,6 százalékos emelkedéssel számol az MDKSZ.

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Fotó: Pixabay

Az illegális piacra fordulhatnak a cigaretta drágulása miatt

A magasabb adó közvetlenül megjelenhet a bolti árakban is. A szervezet attól tart, hogy a drágulás miatt egyes vásárlók az illegális piac felé fordulhatnak.

Az MDKSZ állítása szerint a magyarországi dohányfogyasztásban jelenleg 15–20 százalék körül lehet a feketepiaci termékek aránya.

A szervezet korábbi, 2025-ben lezárt kutatásában a válaszadók egy része az árat jelölte meg az illegális vásárlás egyik fontos okaként.

A dohánykereskedők szerint a magas adótartalom miatt az állam is veszíthet, ha a legális értékesítésből egyre több termék kerül át az illegális piacra.

Számításaik szerint egy legálisan értékesített cigarettásdoboz árának mintegy 78 százalékát teszik ki az adók.

A Villanypára Egyesület szintén bírálta a változtatást. A szervezet azt kifogásolja, hogy szerintük az adóemelésről nem volt megfelelő szakmai egyeztetés, és az alternatív dohány- és nikotintermékek adóterhe is jelentősen nő.

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Illusztráció
Fotó: Bohbeh creations / Shutterstock

Egy, a Világgazdaságnak nyilatkozó, névtelenséget kérő ágazati forrás szerint az iparág önmagában nem ellenzi az adóterhek emelését, ugyanakkor a mostani változás mértékét már túl nagynak tartja. A szakember szerint a legális fogyasztás visszaesése nagyobb lehet a természetes, leszokásból eredő csökkenésnél, és a kieső forgalom egy része az illegális piacra kerülhet.

A forrás szerint az adóemelés módja is problémát jelent, mivel szerinte érdemi ágazati egyeztetés nélkül, egy salátatörvény részeként hajtották végre. Úgy véli, hogy a legális piacról kieső forgalom a következő évek adóalapjából is hiányozhat.

A novemberi változás egy már korábban megemelt adószintre érkezik. A törvény alapján a következő évi inflációkövető korrekció számításánál már a november 1-jétől érvényes magasabb adómérték lesz az alap.

A dohánytermékek adóemelésének költségvetési hatása is van: a kormány korábbi számítása szerint az intézkedés 90 milliárd forintos bevételnövekedést hozhat.

A dohányzás súlyosan károsítja az egészséget, a leszokással azonban sokat tehetünk az egészségünkért. A cigaretta elhagyása nem könnyű, de megéri belevágni: minden egyes füstmentes nap egy lépéssel közelebb visz egy egészségesebb élethez.

 

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