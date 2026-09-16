Itt a vége: 34 év után bezárja magyar üzleteit a népszerű ruhamárka

Már folyamatban van a Devergo-üzletek átalakítása: egyes információk szerint akár mind a kilenc hazai bolt Pink Woman üzletté válhat, amely egy 2004-ben alapított görög fast fashion női divatmárka. A Devergo az 1980-as években indult Olaszországban, és az olasz farmermárkák új generációjához tartozott. Magyarországon 1992-ben jelent meg, miután a Flas Kft. megkezdte a márka forgalmazását. A magyarországi vállalkozás később egyre nagyobb szerepet szerzett, majd 1999-ben megszerezte a Devergo márkanevet és annak nemzetközi védelmét is: a márka mögött ma már elsősorban magyar–görög tulajdonosi kör áll. A Devergo jelenleg 13 európai országban van jelen különböző értékesítési formákkal, Magyarországon azonban most elérkezhetett a bolti értékesítés vége, amely mögött pénzügyi okok állhatnak - írja a Világgazdaság.

Bezárja magyar üzleteit a Devergo / Fotó: Wikipedia Commons

Bezárja magyar üzleteit a Devergo

A DEV City Kft. - a közvetlen lakossági értékesítéshez és a márkaboltok működtetéséhez kapcsolódó egyik fontos társaság -, legutóbbi adatai alapján még viszonylag stabil kép rajzolódik ki: a vállalat 234,8 millió forintos nettó árbevételt ért el, és 3,43 millió forintos adózott nyereséggel zárta az évet, mialatt a cégnél 17-en dolgoztak.

A márkát birtokló Flas Kft. 2025-ös beszámolója viszont komoly veszteséget mutat: az előző évi 52,9 millió forintos nyereség után 281,1 millió forintos mínusz keletkezett, ami több mint 334 millió forintos eredményromlás egyetlen év alatt.

A Világgazdaság kiemelte, az 281 millió forintos veszteség önmagában még nem bizonyítja, hogy a bolthálózat átalakítását közvetlenül ez kényszerítette ki, a számok azonban egyértelműen azt mutatják, a vállalkozásnál jelentős költségoldali probléma vagy szerkezeti változás történt.

A következő időszakban tehát kiderülhet, a Devergo magyarországi üzleteinek leépítése egy veszteséges korszak lezárása, vagy egy tudatos stratégia része, amelyben a vállalatcsoport a jövőben már elsősorban a Pink Woman növekedésére épít Magyarországon. Az ügyben a Flas Kft.-t birtokoló, a cégcsoportba tartozó vállalat későbbre ígért tájékoztatást a márkaváltás részleteiről.