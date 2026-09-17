Ez fájni fog a dízeleseknek, újabb komoly drágulás jön a kutakon

Szeptember 17-én mindkét üzemanyagtípusért többet kell fizetni a hazai töltőállomásokon. A friss adatok szerint a 95-ös benzin országos átlagára 635 forint literenként, ami 4 forintos emelkedést jelent a szerdai szinthez képest - írja a Holtankoljak. A gázolaj ára ennél nagyobb mértékben, 8 forinttal emelkedett, így csütörtökön országosan átlagosan 709 forintba kerül egy liter dízel.

A benzin és a dízel is drágult - Fotó: MW archív

Az országos átlagárakat a magyarországi töltőállomások aktuális árai alapján számítják ki, ezért az egyes kutakon ettől eltérő összegekkel is találkozhatnak az autósok.

Ez sorozatban már a második nap, hogy a benzin drágul, szerdán azt írtuk, hogy a benzin literenkénti átlagára öt forinttal nőtt az előző naphoz képest.

Meddig kúszhat a dízel ára?

Az Origónak Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója kifejtette: az üzemanyagár alakulását a következő hetekben a Hormuzi-szoros helyzete, az orosz dízelexport és a forint árfolyama is meghatározhatja, a legrosszabb forgatókönyv szerint pedig akár 900 forintos dízelár is jöhet.