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dízel

Ez fájni fog a dízeleseknek, újabb komoly drágulás jön a kutakon

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Csütörtökön ismét emelkedtek az üzemanyagárak Magyarországon. A benzin literenkénti országos átlagára 4, a dízelé pedig 8 forinttal nőtt az előző naphoz képest.
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dízelgázolajárbenzinüzemanyag

Szeptember 17-én mindkét üzemanyagtípusért többet kell fizetni a hazai töltőállomásokon. A friss adatok szerint a 95-ös benzin országos átlagára 635 forint literenként, ami 4 forintos emelkedést jelent a szerdai szinthez képest - írja a Holtankoljak. A gázolaj ára ennél nagyobb mértékben, 8 forinttal emelkedett, így csütörtökön országosan átlagosan 709 forintba kerül egy liter dízel.

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A benzin és a dízel is drágult - Fotó: MW archív

Az országos átlagárakat a magyarországi töltőállomások aktuális árai alapján számítják ki, ezért az egyes kutakon ettől eltérő összegekkel is találkozhatnak az autósok.

Ez sorozatban már a második nap, hogy a benzin drágul, szerdán azt írtuk, hogy a benzin literenkénti átlagára öt forinttal nőtt az előző naphoz képest.

Meddig kúszhat a dízel ára?

Az Origónak Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója kifejtette: az üzemanyagár alakulását a következő hetekben a Hormuzi-szoros helyzete, az orosz dízelexport és a forint árfolyama is meghatározhatja, a legrosszabb forgatókönyv szerint pedig akár 900 forintos dízelár is jöhet.

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