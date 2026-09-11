Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Üzemanyag

Így kapnak támogatást a dízelautók tulajdonosai – mutatjuk a részleteket

gázolaj

Így kapnak támogatást a dízelautók tulajdonosai – mutatjuk a részleteket

57 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Milyen autókra jár a támogatás? Jár egyéni vállalkozóknak is? Van valami teendője az autótulajdonosoknak, hogy megkapják az állami üzemanyag-támogatást? Mutatjuk a válaszokat a felmerült kérdésekre!
Link másolása
Vágólapra másolva!
gázolajtámogatásdízelüzemanyag

Magyar Péter szeptember 11-én, pénteken jelentette be: a gázolaj árának drasztikus emelkedése miatt a kormány úgy döntött, támogatást nyújt a dízelüzemű autók tulajdonosainak. "A 150 lóerőnél kisebb teljesítményű dízelautók tulajdonosai szeptember, október, november és december hónapokra havi 5000, azaz decemberig összesen 20 ezer forint támogatást kapnak" – árulta el a miniszterelnök, most pedig Kármán András pénzügyminiszter osztott meg újabb, fontos részleteket közösségi oldalán, melyből számos, felmerült kérdésre választ kaphatunk.

cropped view of woman in denim clothes holding fuel pistol on gas station
Megérkeztek a részletek a gázolaj-támogatásról
Fotó: 123RF

Milyen autók után jár a támogatás? Kinek jár a támogatás? Kell-e az üzemanyag-támogatást külön igényelni?

Bejegyzésében a pénzügyminiszter először arra tért ki, miért pont havi 5000 forint mellett döntöttek: "Egy magyar autós átlagosan 50-60 litert tankol havonta. A megemelkedett világpiaci árak miatt a korábbi védett ár és a piaci ár közötti különbözet így körülbelül 5000 forint egy hónap alatt. Ennek megfelelően, októbertől idén ezt a különbözetet minden hónapban megtéríti a kormány" – magyarázta, majd kiemelt pár fontos részletet is:

  • A maximum 150 lóerős (110 KW) teljesítményű dízel üzemű gépkocsik tulajdonosai összesen 20 ezer forint kompenzációban részesülnek az év végéig. 
  • A támogatás vonatkozik az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra is, ha a gépkocsi a nevükön van. 
  • Egyik érintettnek sincs teendője az üzemanyag-támogatás igénylésével kapcsolatban, mert azt a NAV adatbázisa alapján a Magyar Államkincstár automatikusan folyósítja. Vagy arra a bankszámlára utalja a támogatást, amelyről a tulajdonos a gépjárműadót befizette, vagy ha ilyen számla nem áll rendelkezésre, akkor a NAV-nál ismert másik bankszámlára érkezik az összeg. Ha ez sem áll rendelkezésre, postán keresztül érkezik meg a támogatás.
  • A támogatás összegének a folyósítása ebben a formában azoknak lehetséges, akik 2026. január 1-jén már dízelautó tulajdonosok voltak. Ennek kapcsán a politikus kiemelte: az azóta dízelautót vásárlókra vonatkozóan is dolgoznak ki technikai megoldást. 
  • A támogatás minden személy esetében egy jármű után jár. 
  • Emellett a mezőgazdasági termelők az idei év végéig a gázolaj árába épített jövedéki adó teljes összegét is visszaigényelhetik.

Segít-e az autósokon Magyar Péter bejelentése? – Ide kattintva lehet elolvasni a szakértő Origónak adott válaszát.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!