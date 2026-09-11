Így kapnak támogatást a dízelautók tulajdonosai – mutatjuk a részleteket

Magyar Péter szeptember 11-én, pénteken jelentette be: a gázolaj árának drasztikus emelkedése miatt a kormány úgy döntött, támogatást nyújt a dízelüzemű autók tulajdonosainak. "A 150 lóerőnél kisebb teljesítményű dízelautók tulajdonosai szeptember, október, november és december hónapokra havi 5000, azaz decemberig összesen 20 ezer forint támogatást kapnak" – árulta el a miniszterelnök, most pedig Kármán András pénzügyminiszter osztott meg újabb, fontos részleteket közösségi oldalán, melyből számos, felmerült kérdésre választ kaphatunk.

Megérkeztek a részletek a gázolaj-támogatásról

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Milyen autók után jár a támogatás? Kinek jár a támogatás? Kell-e az üzemanyag-támogatást külön igényelni?

Bejegyzésében a pénzügyminiszter először arra tért ki, miért pont havi 5000 forint mellett döntöttek: "Egy magyar autós átlagosan 50-60 litert tankol havonta. A megemelkedett világpiaci árak miatt a korábbi védett ár és a piaci ár közötti különbözet így körülbelül 5000 forint egy hónap alatt. Ennek megfelelően, októbertől idén ezt a különbözetet minden hónapban megtéríti a kormány" – magyarázta, majd kiemelt pár fontos részletet is:

A maximum 150 lóerős (110 KW) teljesítményű dízel üzemű gépkocsik tulajdonosai összesen 20 ezer forint kompenzációban részesülnek az év végéig.

A támogatás vonatkozik az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra is, ha a gépkocsi a nevükön van.

ha a gépkocsi a nevükön van. Egyik érintettnek sincs teendője az üzemanyag-támogatás igénylésével kapcsolatban, mert azt a NAV adatbázisa alapján a Magyar Államkincstár automatikusan folyósítja. Vagy arra a bankszámlára utalja a támogatást, amelyről a tulajdonos a gépjárműadót befizette, vagy ha ilyen számla nem áll rendelkezésre, akkor a NAV-nál ismert másik bankszámlára érkezik az összeg. Ha ez sem áll rendelkezésre, postán keresztül érkezik meg a támogatás.

Vagy arra a bankszámlára utalja a támogatást, amelyről a tulajdonos a gépjárműadót befizette, vagy ha ilyen számla nem áll rendelkezésre, akkor a NAV-nál ismert másik bankszámlára érkezik az összeg. Ha ez sem áll rendelkezésre, postán keresztül érkezik meg a támogatás. A támogatás összegének a folyósítása ebben a formában azoknak lehetséges, akik 2026. január 1-jén már dízelautó tulajdonosok voltak. Ennek kapcsán a politikus kiemelte: az azóta dízelautót vásárlókra vonatkozóan is dolgoznak ki technikai megoldást.

Ennek kapcsán a politikus kiemelte: az azóta dízelautót vásárlókra vonatkozóan is dolgoznak ki technikai megoldást. A támogatás minden személy esetében egy jármű után jár.

Emellett a mezőgazdasági termelők az idei év végéig a gázolaj árába épített jövedéki adó teljes összegét is visszaigényelhetik.