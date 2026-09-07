Drágulás jön a boltokban: ezen a terméken csattan az adócsökkentés hiánya

Újabb drágulási hullám söpörhet végig a hazai élelmiszerüzleteken, ami különösen az idős, árérzékeny korosztályt és a nagycsaládosokat hozhatja nehéz helyzetbe. A beszállítói láncokból és a kiskereskedelmi szektorból kiszivárgott információk szerint a beszerzési árak folyamatos emelkedése mostanra elérte azt a pontot, ahol a boltok kénytelenek a fogyasztókra hárítani a pluszköltségeket. A legnagyobb gondot azonban nem az alapanyaghiány, hanem egy konkrét adózási környezet okozza.

Durva drágulás a boltokban: ezen a terméken csattan az adócsökkentés hiánya

Sokkot kaphatnak a vásárlók a drágulástól: ezen a terméken csattan az ostor

A szakértői előrejelzések szerint a legdurvább áremelkedés a feldolgozott húsipari termékeket, valamint a prémium tejtermékeket érinti majd. Bár az alapvető élelmiszerek egy részénél korábban történtek kormányzati intézkedések az árak kordában tartására, a feldolgozott áruk – mint a közkedvelt felvágottak, virslik, szalámik és sajtok – kimaradtak a kedvezményes, csökkentett áfakörből.

A szektor szereplői szerint az adócsökkentés hiánya most közvetlenül a vásárlók pénztárcáján csattan:

a minőségi felvágottak és szalámik ára akár 10-15 százalékkal is emelkedhet napokon belül;

ára akár 10-15 százalékkal is emelkedhet napokon belül; a sajtok és a vaj esetében a külföldi import drágulása és a magas hazai áfateher kettős satuba fogja a kereskedőket;

esetében a külföldi import drágulása és a magas hazai áfateher kettős satuba fogja a kereskedőket; a tartós élelmiszereknél a hűtőházi és logisztikai költségek növekedése épül be a fogyasztói árba.

Megszólalt a szakértő: nincs hova hátrálni, drágul az élelmiszer

A kiskereskedelmi elemzők úgy gondolják, hogy a boltláncok a végsőkig halasztották az áremelést, de a nyári aszály okozta takarmánydrágulás és az energiaárak kiszámíthatatlansága miatt elfogytak a tartalékaik.

„Ameddig bizonyos feldolgozott élelmiszerek esetében nem valósul meg egy átfogóbb adócsökkentési program, addig a hazai gyártók képtelenek lesznek versenyezni az olcsó, de gyengébb minőségű külföldi importtal. A fogyasztók pedig azt fogják tapasztalni, hogy a megszokott heti kosár ára ismét látványosan megugrik” – figyelmeztetett a szakértő.

A vásárlóknak tehát érdemes alaposan átnézniük az akciós újságokat és tudatosan tervezniük a beszerzéseket, mert az őszi szezon kezdetével a boltok polcain kőkemény árháború és ezzel együtt drasztikus drágulás veszi kezdetét.