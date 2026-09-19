Rangsorolták a világ legélhetőbb városait – itt végzett Budapest

A Numbeo Quality of Life Indexének rangsorában 303 várost hasonlítottak össze több olyan tényező alapján, amelyek alapvetően meghatározhatják az életminőség alakulását. A lista első négy helyét holland városok szerezték meg, és az első tíz között összesen hat holland település található.

Hága az életminőség alapján összeállított rangsor első helyén végzett 227,7 ponttal

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Az életminőség alapján ez a tíz város érte el a legmagasabb pontszámot

Hága, Hollandia – 227,7 pont Eindhoven, Hollandia – 218,1 pont Rotterdam, Hollandia – 214,2 pont Utrecht, Hollandia – 212,8 pont Gent, Belgium – 212,2 pont Luxemburg, Luxemburg – 211,1 pont Stuttgart, Németország – 208,7 pont Groningen, Hollandia – 207,7 pont Amszterdam, Hollandia – 205,8 pont Göteborg, Svédország – 205,3 pont

Az első tíz helyezett tehát kivétel nélkül európai város. Közvetlenül mögöttük Bécs következik 205 pontos eredménnyel.

Nem csak a fizetés számít

A rangsor összeállításakor nem egyszerűen azt vizsgálják, hogy egy adott városban mennyit keresnek az emberek. Az összesített mutató nyolc különböző tényezőt vesz figyelembe:

vásárlóerő,

biztonság,

egészségügy,

megélhetési költségek,

lakásárak jövedelmekhez viszonyított szintje,

ingázási idő,

szennyezettség,

éghajlat.

Hága kiemelkedő eredményéhez több kedvező tényező járul hozzá. Magas a vásárlóerő, kedvező a biztonság és az egészségügy megítélése, miközben viszonylag alacsony a szennyezettség. Az ingázási mutató is kedvező, nagyjából húsz perc.

A Numbeo adatbázisa ugyanakkor részben felhasználói adatközlésekre és felmérésekre épül, ezért az eredmények elsősorban összehasonlítási támpontként értelmezhetők. A mutató olyan egyéni szempontokat sem képes figyelembe venni, mint a karrierlehetőségek, a családi kapcsolatok vagy a nyelvtudás.

Budapest a 209. helyen végzett

Budapest 142,5 pontos összesített indexszel a 209. helyre került a 303 várost tartalmazó rangsorban. A magyar fővárost több régiós főváros is megelőzi: Prága 178,6, Pozsony 159,1, Varsó pedig 153,6 pontot ért el.

A legismertebb nyugat-európai és amerikai nagyvárosokkal összevetve azonban árnyaltabb a kép. London 149,3 ponttal áll Budapest előtt, Párizs 143,6 pontja pedig csak kevéssel magasabb a magyar főváros eredményénél. New York 135,9, Los Angeles pedig 131,6 pontot ért el, vagyis mindkettő Budapest mögött szerepel.

Budapest egyik kedvezőbb mutatója a biztonság: a magyar főváros 66,4 pontos biztonsági indexe London, Párizs és New York értékét is meghaladja.

Prágához képest ugyanakkor több területen jelentős a különbség. A cseh főváros egészségügyi indexe 74,7 pont, Budapesté 52,1 pont. Az ingázási mutató Prágában 32 perc, míg Budapesten 38,7 perc. A vásárlóerő-indexben ugyancsak Prága áll jobban: 113,9 ponttal Budapest 92,1 pontos értékével szemben – számolt be róla a Portfolio.