Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
életminőség

Rangsorolták a világ legélhetőbb városait – itt végzett Budapest

33 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Jelentős különbségek rajzolódnak ki a világ nagyvárosai között, ha a mindennapi élet több meghatározó szempontját egyszerre vizsgáljuk. Az életminőség szempontjából holland városok uralják a rangsor élmezőnyét, Budapest pedig több európai főváros mögött szerepel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
életminőségBudapestHágarangsor

A Numbeo Quality of Life Indexének rangsorában 303 várost hasonlítottak össze több olyan tényező alapján, amelyek alapvetően meghatározhatják az életminőség alakulását. A lista első négy helyét holland városok szerezték meg, és az első tíz között összesen hat holland település található.

Hága az életminőség alapján összeállított rangsor első helyén végzett 227,7 ponttal
Hága az életminőség alapján összeállított rangsor első helyén végzett 227,7 ponttal
Fotó: Unsplash 

Az életminőség alapján ez a tíz város érte el a legmagasabb pontszámot

  1. Hága, Hollandia – 227,7 pont
  2. Eindhoven, Hollandia – 218,1 pont
  3. Rotterdam, Hollandia – 214,2 pont
  4. Utrecht, Hollandia – 212,8 pont
  5. Gent, Belgium – 212,2 pont
  6. Luxemburg, Luxemburg – 211,1 pont
  7. Stuttgart, Németország – 208,7 pont
  8. Groningen, Hollandia – 207,7 pont
  9. Amszterdam, Hollandia – 205,8 pont
  10. Göteborg, Svédország – 205,3 pont

Az első tíz helyezett tehát kivétel nélkül európai város. Közvetlenül mögöttük Bécs következik 205 pontos eredménnyel.

Nem csak a fizetés számít

A rangsor összeállításakor nem egyszerűen azt vizsgálják, hogy egy adott városban mennyit keresnek az emberek. Az összesített mutató nyolc különböző tényezőt vesz figyelembe:

  • vásárlóerő,
  • biztonság,
  • egészségügy,
  • megélhetési költségek,
  • lakásárak jövedelmekhez viszonyított szintje,
  • ingázási idő,
  • szennyezettség,
  • éghajlat.

Hága kiemelkedő eredményéhez több kedvező tényező járul hozzá. Magas a vásárlóerő, kedvező a biztonság és az egészségügy megítélése, miközben viszonylag alacsony a szennyezettség. Az ingázási mutató is kedvező, nagyjából húsz perc.

A Numbeo adatbázisa ugyanakkor részben felhasználói adatközlésekre és felmérésekre épül, ezért az eredmények elsősorban összehasonlítási támpontként értelmezhetők. A mutató olyan egyéni szempontokat sem képes figyelembe venni, mint a karrierlehetőségek, a családi kapcsolatok vagy a nyelvtudás.

Budapest a 209. helyen végzett

Budapest 142,5 pontos összesített indexszel a 209. helyre került a 303 várost tartalmazó rangsorban. A magyar fővárost több régiós főváros is megelőzi: Prága 178,6, Pozsony 159,1, Varsó pedig 153,6 pontot ért el.

A legismertebb nyugat-európai és amerikai nagyvárosokkal összevetve azonban árnyaltabb a kép. London 149,3 ponttal áll Budapest előtt, Párizs 143,6 pontja pedig csak kevéssel magasabb a magyar főváros eredményénél. New York 135,9, Los Angeles pedig 131,6 pontot ért el, vagyis mindkettő Budapest mögött szerepel.

Budapest egyik kedvezőbb mutatója a biztonság: a magyar főváros 66,4 pontos biztonsági indexe London, Párizs és New York értékét is meghaladja.

Prágához képest ugyanakkor több területen jelentős a különbség. A cseh főváros egészségügyi indexe 74,7 pont, Budapesté 52,1 pont. Az ingázási mutató Prágában 32 perc, míg Budapesten 38,7 perc. A vásárlóerő-indexben ugyancsak Prága áll jobban: 113,9 ponttal Budapest 92,1 pontos értékével szemben – számolt be róla a Portfolio.

Ezek a városok kerültek a lista végére

A rangsor másik végén elsősorban ázsiai és afrikai nagyvárosok szerepelnek. A 303 vizsgált város közül az utolsó öt helyezett:

299. Cebu, Fülöp-szigetek – 69,9 pont,

300. Colombo, Srí Lanka – 62,2 pont,

301. Manila, Fülöp-szigetek – 54,0 pont,

302. Dakka, Banglades – 52,2 pont,

303. Lagos, Nigéria – 0,0 pont.

Lagos nulla pontos összesített eredménye nem jelenti azt, hogy a nigériai város minden vizsgált területen nulla pontot kapott. Az érték az index kiszámításához használt képlet alsó korlátjából adódik.

Ez is érdekelheti

Kiderült, mely országokban a legboldogabbak az emberek

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!