Elfogyhatott az üzemanyag egy csepeli kamionos kúton – egyelőre nincs hivatalos megerősítés

A Világgazdaság beszámolója szerint egy sofőr arra figyelmeztette társait egy zárt Facebook-csoportban, hogy üzemanyaghiány miatt nem tudnak tankolni a csepeli AS24-kúton. A bejegyzés írója kérdésre válaszolva megismételte az állítását, annak forrását azonban nem nevezte meg.

Elfogyhatott az üzemanyag egy csepeli kamionos kúton - Fotó: Mediaworks

Elfogyhatott az üzemanyag egy csepeli kamionos kúton

A lap telefonon nem érte el a töltőállomást, ezért írásban is megkereste az üzemeltetőt. Válasz hiányában nem állítható tényként, hogy a kúton elfogyott az üzemanyag. Egy másik sofőr Berettyóújfaluból jelzett hasonló problémát, de erről sem érkezett hivatalos megerősítés.

A beszámoló szerint korábban a határ menti üzemanyagturizmus megjelenéséről is érkeztek jelzések. Az azonban nem bizonyított, hogy ennek köze lenne a kamionosok által most említett esetekhez. A következő kérdés az, mit közölnek az érintett töltőállomások az ellátásukról.