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üzemanyag

Elfogyhatott az üzemanyag egy csepeli kamionos kúton – egyelőre nincs hivatalos megerősítés

50 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Egy kamionosoknak szóló közösségi csoportban arról jelent meg bejegyzés, hogy szombaton nem lehetett tankolni egy csepeli töltőállomáson. Másik kútról is érkezett hasonló jelzés, de az üzemanyaghiányt egyelőre egyik esetben sem erősítették meg hivatalosan.
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üzemanyagsofőrcsepeli

A Világgazdaság beszámolója szerint egy sofőr arra figyelmeztette társait egy zárt Facebook-csoportban, hogy üzemanyaghiány miatt nem tudnak tankolni a csepeli AS24-kúton. A bejegyzés írója kérdésre válaszolva megismételte az állítását, annak forrását azonban nem nevezte meg.

Elfogyhatott az üzemanyag egy csepeli kamionos kúton
Elfogyhatott az üzemanyag egy csepeli kamionos kúton - Fotó: Mediaworks

Elfogyhatott az üzemanyag egy csepeli kamionos kúton

A lap telefonon nem érte el a töltőállomást, ezért írásban is megkereste az üzemeltetőt. Válasz hiányában nem állítható tényként, hogy a kúton elfogyott az üzemanyag. Egy másik sofőr Berettyóújfaluból jelzett hasonló problémát, de erről sem érkezett hivatalos megerősítés.

A beszámoló szerint korábban a határ menti üzemanyagturizmus megjelenéséről is érkeztek jelzések. Az azonban nem bizonyított, hogy ennek köze lenne a kamionosok által most említett esetekhez. A következő kérdés az, mit közölnek az érintett töltőállomások az ellátásukról.

 

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